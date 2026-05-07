達發打入多家一線供應鏈 Q1低軌衛星營收跳增逾一倍

達發董事長謝清江。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠達發（6526）自2020年起更展開低軌衛星（LEO）數量龐大地端連網設備布局，達發旗下1 GbE、2.5 GbE 工規乙太網晶片與GNSS 定位晶片，歷經五年經營成功通過極端嚴苛環境的技術驗證， 2023年正式供貨給多家一線低軌衛星運營商，其中之一於去年成為達發乙太網晶片最大營收的單一客戶，達發看好未來低軌衛星市場前景，第一季整體低軌衛星營收貢獻相較去年同期已有「超過翻倍」成長，低軌衛星連網服務之地端設備的可靠度與用戶普及率，將是該產業產值快速擴大的重要基石。

國際調研機構 Mordor Intelligence 報告指出，全球衛星網路市場規模預計至 2031 年將突破 382 億美元，其中低軌衛星領域更將以17.85%年複合成長率成為推升整體產業的主力。

請繼續往下閱讀...

達發指出，隨低軌衛星運營商用戶持續擴展，該領域主要客戶已成為達發乙太網的第一大客戶，受惠客戶進入衛星部署擴張期，地面用戶數快速成長，同步帶動乙太網 1G 跟2.5G PHY的產品升級與出貨動能，加上達發衛星定位晶片在低軌衛星的拓展，第一季整體低軌衛星營收貢獻相較去年同期「超過翻倍」成長。

達發認為，低軌衛星連網服務之地端設備的可靠度與用戶普及率，將是該產業產值快速擴大的重要基石。達發提供商規與工規之 1/2.5/10 GbE 連接埠實體層 PHY（Port Physical Layer）與 Switch 交換機乙太網晶片，以及 PoE（Power over Ethernet）乙太網路供電晶片，可滿足多種地端連網設備規格需求，與達發自研 GNSS 定位晶片高度整合提供一站式完整方案，這是除了技術之外能被眾多一線客戶青睞的關鍵因素。

達發GNSS 定位晶片具備「快速定位反應」與「定位精準度」兩大優勢，能精準追蹤衛星，已進入低軌衛星運營商地端訊號接收設備之智慧天線供應鏈，此外，工規乙太網晶片針對該設備使用場景多為戶外環境，達發更將相關晶片進一步優化，以確保在暴風雨、高低氣溫差、雪地、沙塵等極端環境下依舊能提供穩定的連網服務並降低維修成本。達發科技以客戶為導向的工程文化與工程支持，幫助客戶取得市場成功。

除此之外，低軌衛星運營商之服務更擴及全球航空的機上網路服務需求，據 Credence Research 預測，全球機上娛樂與聯網（In Flight Entertainment Connectivity，IFEC）市場產值於 2032 年將突破 102.86 億美元，2024 至 2032 年之年複合成長率為 8.80%。LEO 運營商也已陸續於機上推出下載可達 1 Gbps 等級的網路服務，讓乘客在機上能夠保持與在地面上相同的上網、瀏覽串流影音體驗。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法