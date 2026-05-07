一圖秒懂126兆美元全球經濟規模！這4國占一半 台灣數據曝光

台灣經濟表現出色，主計總處公布第一季經濟成長率概估13.69%，創近39年新高。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕《視覺資本》（Visual Capitalist）發布統計圖表顯示，預計2026 年全球經濟規模將達到 126 兆美元，光是美國等4個國家就創造了全球一半的GDP；台灣估計為9770億美元，為全球第22大經濟體，占全球GDP比重為0.8%。

《視覺資本》根據IMF在 2026 年 4 月《世界經濟展望》中的預測，將全球經濟整體情況視覺化，並按名義 GDP 比重對近 200 個國家進行排名。

請繼續往下閱讀...

從體量觀察，美國、中國、德國和日本四國的GDP規模合計超過 63 兆美元，相當於世界其他國家的總和，光是美國就佔全球GDP的四分之一以上，2026估計為32.38兆美元，穩居全球第一大經濟體，占全球比重約 25.6%。

中國則以20.85兆美元排名第二；第三名是德國的5.45兆美元；第四名為日本，GDP為4.37兆美元；第五名英國，GDP為4.26兆美元。

至於台灣估計為9770億美元，為全球第22大經濟體，占全球GDP比重為0.8%。台灣經濟受惠AI浪潮表現出色，主計總處日前今年第一季經濟成長率概估13.69%，創近39年新高。彭博經濟研究將台灣2026年的經濟成長預期，從先前的6.5%上調至8.5%。

《視覺資本》指出，GDP的規模大並不一定意味著高成長。在全球四大經濟體中，中國2026年GDP預計成長4.4%，美國預期成長率為2.3%。德國和日本經歷了多年的經濟停滯，預計成長率僅0.7%至0.8%。

《視覺資本》還強調，除了中國和日本，亞洲正日益成為全球經濟成長的主要驅動力。印度2026年的GDP為4.2兆美元和印尼為1.5兆美元，這些主要新興市場預計將在未來幾十年重塑全球經濟格局。

2026年全球GDP概況。（圖取自Visual Capitalist）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法