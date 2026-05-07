200萬桶原油到了！台塑君善輪闖過荷姆茲海峽 今午駛入麥寮港區

裝載200萬桶原油的台塑海運旗下的超大型原油輪（VLCC）君善輪（Fpmc C Lord），今日中午約12點50分，船隻正式駛入麥寮港區內。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕裝載200萬桶原油的台塑海運旗下的超大型原油輪（VLCC）君善輪（Fpmc C Lord），4月中旬利用美伊戰爭暫時停火之際，順利通過荷姆茲海峽，今（7）日中午約12點50分，船隻正式駛入麥寮港區內。

美伊戰爭4月中旬暫時休兵，伊朗一度開放荷姆茲海峽，裝載200萬桶來自沙烏地原油的台塑海運旗下懸掛賴比瑞亞國旗的君善輪，成為少數駛出荷姆茲海峽的船隻。

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這艘長333公尺、寬60.04公尺的君善輪通過荷姆茲海峽後，進入印度洋，一路行經麻六甲海峽，昨天就已出現嘉義、雲林縣外海，更緩緩往麥寮港方向行進。

今天上午君善輪一度已接近麥寮港，不過又駛回口湖海域等候，就在中午時分慢慢往麥寮港推進，正式於12點50分左右進入港區，13點30分停岸，將陸續完成相關進港、卸貨作業。

台塑化總經理林克彥表示，台塑化內規畫5月煉油產能開動率將從4月的43%提升至6成以上，6月再拉高到8成，而每個月都有7艘載運200萬桶的原油船到港，君善輪只是其中一艘，感謝台塑海運人員努力，順利將原油運入，將派員慰問船員們。

經濟部長龔明鑫日前受訪時表示，台灣每日原油需求約15萬桶，200萬桶原油可支撐國內半個月需求。

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