立委促鬆綁券商融資額度 從現行4倍放寬至6倍

針對現行券商融資額度額度不得超過淨值4倍，券商喊話放寬至6倍，金管會主委彭金隆回應，「可以通盤檢討」。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕近期，券商公會陳情提議把券商融資額度，從不超過淨值4倍盼提高到6倍，避免券商不敷使用之狀況。對此，金管會主委彭金隆今天在立法院財委會表示，4倍是過去訂下的規範，目前整體市場水位尚在安全範圍，可以進一步通盤檢討，但作為市場監理者，金管會需考量市場發展與風險管控。

台股今天首次攻上4萬2000點，盤中觸42156.06點歷史新高，終場創收盤新高4萬1933.78點，上漲794.93點，漲幅1.93%，台積電創收盤新高2310元。

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由於台股市值衝上140兆元，市場熱絡卻傳出券商融資額度「爆表」，民進黨立委吳秉叡今天質詢指出，目前傳出，已有券商因額度用完，因而被拒受理融資申請，業者公會更正式陳情希望將融資限額，從淨值的4倍調高至6倍。

吳秉叡表示，隨著台股市值攀升，過去訂定的倍數限制恐已不符市場需求，許多券商也陸續反映融資額度不足，無法再提供融資服務，進一步影響市場流動性，建議要修正融資餘額不得超過淨值4倍之規定，希望適度提高融資額度上限。

對此，金管會主委彭金隆指出，目前券商整體融資餘額約為淨值的1.59倍，距離法定4倍上限仍有一段距離，整體市場風險尚屬可控。他也坦言，確實有部分券商接近上限，但並非所有業者都面臨同樣情況，各公司仍須依自身風險控管能力決定業務規模。

彭金隆表示，公會提出提高融資額度的建議後，已交由證交所與相關單位進一步研究，但監理機關除了考量市場發展，也必須兼顧金融穩定與風險控管，因此即使未來調整，也會採取循序漸進方式進行。

他強調，隨著台灣資本市場持續國際化，未來包括ETF制度、融資融券規範、基金投資限制及市場監理機制等，都會持續滾動式檢討，希望讓制度能更貼近市場現況，同時兼顧市場安全與長期穩定發展。

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