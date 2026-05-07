中東戰爭衝擊經濟 菲律賓經濟成長降至5年來最低點

中東戰火和重大腐敗醜聞導致菲律賓經濟成長跌至5年來的最低點。圖為菲律賓總統小馬可仕。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕菲律賓當局今（7）日表示，中東戰火和重大腐敗醜聞導致菲律賓經濟成長跌至5年來的最低點，並補充說未來的成長目標將會下調。

根據《法新社》報導，菲律賓統計局指出，截至今年3月的3個月內，國內生產毛額（GDP）成長2.8%，較去年同期的5.4%大幅下降。

請繼續往下閱讀...

菲律賓統計局聲稱，若不計疫情期間的經濟影響，今年第一季的經濟成長是自2021年第一季以來的最低水準。

菲律賓經濟規劃部長巴里薩坎（Arsenio Balisacan）在記者會上說，菲律賓的成長表現落後於越南、印尼和中國等其他國家。鑑於當前形勢，特別是全球不確定性仍然很高，菲律賓將下調成長目標。

巴里薩坎將經濟成長疲軟歸於中東衝突、涉及數十億美元國家資助防洪工程的詐欺醜聞以及國家預算審批延遲，後者阻礙了基礎設施項目。

巴里薩坎強調，堅決、透明地打擊腐敗，對於重建企業、投資者和消費者的信心至關重要。巴里薩坎補充，菲律賓經濟管理人員將於下週開會審查經濟成長目標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法