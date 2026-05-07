淡季不淡 宏捷科首季財報毛利率、EPS雙創新高

淡季不淡!宏捷科首季財報毛利率34.6%、EPS1.51元雙創新高。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕淡季不淡!砷化鎵大廠宏捷科（8086）今日公告首季財報，毛利率34.6%、每股稅後盈餘（EPS）1.51元雙創新高，展望第二季，宏捷科認為，手機備貨潮啟動加上非PA產品需求強勁，可望提供中長線更多成長動能。

宏捷科首季營收12.22億元、年成長58.4%，毛利率高達34.6%、稅後淨利2.96億元、EPS來到1.51元。宏捷科表示，受惠美系IDM廠退出中高階市場，陸系客戶追貨需求持續，帶動手機產品線強勁出貨；此外，伴隨無人機WiFi拉貨量大增（單台無人機需搭載高達10顆PA），以及WiFi 7滲透率穩步提升，挹注強勁的成長動能。

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展望第二季，宏捷科指出，隨著步入傳統旺季與旗艦手機備貨潮啟動，預期手機業務的營運持續走強，至於非PA及數據通訊相關產品包括LiDAR、濾波器、太陽能等非PA應用後續市場需求將會非常強勁，將提供長線更多的成長動能，宏捷科將持續聚焦高階技術開發，進一步優化產品組合，穩固市場長期競爭優勢。

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