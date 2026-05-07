聯發科列處置股挨轟 彭金隆：研議例外排除條款

金管會主委彭金隆表示，「處置股」等相關制度確實有檢討必要，已經要求一個月內要提出報告（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕IC龍頭股聯發科（2454）遭列「處置股」，今天在立法院財委會引起立委關切。對於現行台股警示制度遭外界抨擊不合理，連大型權值股都被「關禁閉」，金管會主委彭金隆坦言，「處置股」等相關制度確實有檢討必要，我們已經要求一個月內要提出報告，包括研議「例外排除」、「豁免條款」，避免大型權值股遭處置，影響市場流動性。

聯發科短線股價暴漲，因為連續三個營業日達「注意交易資訊」標準，處置時間自5月7日起至5月20日，共10個營業日，以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），也成為台股史上市值最高的處置股。

請繼續往下閱讀...

民進黨立委吳秉叡質詢表示，現行規範原本是為防堵中小型股遭炒作，聯發科市值超過二兆美元，面額這麼大的股票，還被限制分盤交易，這對投資人影響很大，金管會是否應重新檢討，例如：增訂「例外排除」條款，才能符合現狀。

彭金隆答詢指出，過去注意股的機制，是為了降低投機、避免資訊落差所以有注意股的機制，當達一定條件變處置股，做差異化管理，這已「行之有年」且一定時間都會檢討。他強調，現在台股市值、股價不斷往上走，已請證期局、證交所通盤研議，但台灣要成為國際級市場，每項制度的更動都要做很多評估。

民進黨立委郭國文認為，現在台股行情好，資金大舉湧入，現行制度顯然要調整，應該檢討台股處置規範，權值股應該排除適用。

證交所董事長林修銘指出，注意股與處置股制度目的，是防止市場炒作與異常交易，目前證交所已與金管會進行研究，預計一個月內提出檢討報告。至於分盤機制行之有年，需要一點時間評估。

此外，國民黨立委林德福等立委質詢，擔心台股明顯已經過熱，尤其，全民炒股是否讓台股深陷泡沫化風險？彭金隆答詢表示，台股市值從10年前30兆元，現在已經成長至140兆元，也就是說，台股規模已經不一樣，不能「不可同日而語」。他強調，金管會不對資本市場做預測，我們關注的是市場透明、公平。

彭金隆表示，整體來看，台灣基本面仍佳，外資持有台股不是今天才有的狀況，台灣成為國際級市場，外資資金匯入匯出屬於正常，我們都有相關監理制度系統，持續正常運作。

立法院財委會今天邀彭金隆就「金融科技發展業務之推動情形與展望」進行專題報告。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法