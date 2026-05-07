房屋稅2.0新制收16個月？原來是「跨期併徵」

房屋稅2.0新制啟用，新竹市稅務局提醒房屋若有買賣，其中「跨期併徵」，最長須繳16個月稅額。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕為何收到的房屋稅要繳16個月？新竹市稅務局說明，房屋稅2.0新制113年實施後，課徵方式由按「月」改為按「年」計徵，並以每年2月末日為納稅義務基準日，若房屋於去（114）年3月至6月間新、增、改建完成，今（115）年稅單將出現「跨期併徵」現象，課稅月數最長可達16個月，民眾可多加留意。

房屋稅2.0新制113年7月1日起實施，新制透過對空（閒）置房屋課以較高稅率，引導多屋族將房屋釋出至租賃市場，成為公益出租人或投入社會住宅，經統計，今年期房屋稅共開徵21萬1394戶，以自住住家用房屋14萬7456戶，占開徵戶數近7成最多，較去年增加1124戶；公益出租人增加1516戶，顯示屋主參與公益出租意願提高。

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稅務局表示，房屋稅課稅期間為每年7月1日至次年6月30日，並以每年2月末日為「納稅義務基準日」，認定為當年期房屋稅納稅義務人。若房屋於3月1日至6月30日期間新建、增建或改建完成，該期間的稅額並不會在當期開徵，而是併入下一期（即次年5月）課徵，將形成「跨期併徵」，次期課稅月數會超過12個月，最長16個月。像吳太太今年1月時購入一戶新成屋，發現課稅月數高達16個月。經了解，該屋在114年3月新建完成並開始課徵房屋稅，依房屋稅2.0新制，114年3月至6月間的稅額併入下一期一併課徵，因此115年期房屋稅含括114年3月1日至115年6月30日止，共16個月。

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