每年退休金「比女兒收入還高」 74歲公務員揭密年收187萬的背後真相

Sue Hanning每年可領取約4.4萬英鎊的退休資金。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕英國一名74歲退休副校長分享自己的退休生活與財務規劃，她每年可領取約4.4萬英鎊（約新台幣187萬元）的退休資金，甚至高於仍在工作的女兒，卻坦言自己曾因此感到內疚，同時也認為這是多年努力與節儉換來的成果。

外媒報導，74歲的Sue Hanning曾在教育界任職超過40年，從21歲起投入教職，直到64歲退休，期間長期擔任副校長職務。她表示，父親在她17歲時過世，生前叮囑她「一定要經濟獨立、不要依賴任何人」，這句話深深影響她的人生選擇，也讓她堅持長期全職工作，即使育有女兒，也僅短暫休產假後重返職場。

請繼續往下閱讀...

在退休規劃上，她做出多項關鍵決定，包括全程參與教師退休金制度，以及將國家年金延後3年領取，使其年金額度提升至超過1.3萬英鎊（約新台幣55萬元）。再加上教師最終薪資制退休金，如今她每年約可領取3.1萬英鎊（約新台幣132萬元）教師退休金與1.3萬英鎊國家年金，總計約4.4萬英鎊收入。

Sue Hanning坦言，當自己意識到退休收入甚至高於女兒薪資時，內心一度感到不安，但女兒則認為這是母親多年辛勞應得的回報。

她回顧職涯時表示，年輕時曾為了未來退休選擇節儉生活，放棄海外旅行與消費享受，將資金投入退休制度，如今證明這些「延遲享受」的決定帶來穩定回報。

目前，她與丈夫過著相對富足的退休生活，除定期海外旅遊外，也持有投資與儲蓄資產，並計畫未來換更大住宅。她同時表示，希望能維持健康長壽，並將部分資產留給女兒與孫子，改善下一代生活。

報導指出，此案例反映長期退休規劃的重要性，尤其是透過提早投入退休金制度與延後領取國家年金，可在退休後形成顯著財務差距，但也涉及稅務與家庭心理平衡等議題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法