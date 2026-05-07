75歲嬤存600萬安心養老 因「1改變」5年後資產慘蒸發超崩潰

失業回家依靠高齡父母，單靠家庭內部承擔壓力，往往無法解決問題。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕原本看似安穩無憂的退休生活，卻在兒子返鄉同住後徹底失控。日本一名75歲母親原本坐擁約3000萬日圓（約新台幣596萬元）存款與穩定年金收入，卻因45歲的兒子返鄉同住，生活改變後，家庭財務逐年惡化，資產一路被掏空。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，75歲的佐藤和子（化名）在5年前接回因身心狀況惡化而失業的45歲長子健一（化名）。當時她認為，憑藉約3000萬日圓存款與每月15萬日圓（約新台幣3萬元）年金，足以支撐兩人安穩生活。她當時甚至對兒子說「你回家了，我太高興了。」

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然而，兒子返家後長期足不出戶，生活作息封閉，甚至拒絕外出工作。母親出於擔憂與照顧心態，不僅持續支付其生活開銷，還負擔手機電話費與外送餐飲費用，使家庭支出逐年增加。

和子焦慮不安，催促健一找份新工作，健一卻開始抱怨心悸嚴重，常常蹲在門口。每次看到他這副模樣，和子都自責不已。出於照顧他的責任感，她繼續支付健一生活費用。隨著時間推進，家庭存款以每年超過200萬日圓（約新台幣40萬元）的速度被提領，5年後資產已由3000萬日圓縮減至不到1000萬日圓（約新台幣199萬元）。

轉捩點出現在和子因慢性腰痛惡化而短暫臥床，生活幾乎無法自理。意外的是，長期封閉在家的兒子因此首次主動走出家門，替母親購買藥品與生活用品，行為出現明顯改變。

和子表示，過去在完全供養兒子的情況下，對方缺乏行動動力，但當她失去支撐能力時，兒子才被迫開始面對現實。雖然身體逐漸恢復，但兒子仍未重返職場，僅能進行有限度的外出購物與日常協助，家庭經濟壓力仍未解除。

分析認為，避免共依存惡化的關鍵，在於及早進行「經濟與生活分離」，並導入政府援助機制，如就業輔導、心理支援與生活重建服務，以降低家庭單方面承擔的風險。專家強調，單靠家庭內部承擔壓力，往往無法解決結構性問題，適時引入外部資源，才是避免家庭長期失衡的重要關鍵。

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