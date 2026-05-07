中東戰爭前簽約！中油赴美完成150億美元、LNG25年長約換文

經濟部長龔明鑫在華府召開記者會，宣布中油今年二月與Cheniere採購美氣，下月供貨，採購金額達150億美元。（取自經濟部直播）

〔記者林菁樺／台北報導〕中東戰事升溫，台灣也加速布局「非中東氣源」。經濟部長龔明鑫與中油總經理張敏此次赴美出席SelectUSA峰會期間，特地前往美國最大液化天然氣（LNG）出口商Cheniere公司，完成雙方25年天然氣採購長約換文儀式。中油早在今年2月、戰事升高前夕即簽下長約，採購金額達150億美元，新氣源6月起開始供應，2027年後每年採購量達120萬公噸，有助分散中東風險，也讓台灣加速提高美國氣源比重、強化能源韌性布局。

經濟部、國發會與中油、電電公會代表美東時間6日在華府召開「台美供應鏈合作前景記者會」，說明出席「SelectUSA Summit」成果；經濟部長龔明鑫與台灣中油總經理張敏此行也特地赴美國Cheniere公司，針對今年2月簽署的「25年天然氣採購長約」進行換文儀式。

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龔明鑫記者會上表示，中油是在今年2月10日與美國最大LNG出口商Cheniere簽署長達約25年的LNG買賣契約，採購金額達150億美元，簽完以後就戰爭，中油真的有先見之明。

經濟部表示，雙方簽約的時間非常剛好在中東戰事前夕，讓台灣獲得很大的支持。新氣源預計6月起開始交貨，至2027年起，將會每年購買120萬公噸。經濟部強調，這項合作是一項重要的商業安排，更具有能源安全與供應鏈韌性的戰略意義。對台灣而言，美國是穩定、多元且可信賴的能源供應，此長約將分散台灣的天然氣的來源，是支持產業發展與維持經濟韌性的基礎。

中東戰火讓油氣來源受矚目。根據統計，去年台灣進口天然氣達到2310萬噸，中油預估，今年會到2350萬噸。龔明鑫先前已指出，美氣比重預計從目前10%，到2029年增至25%，台灣會持續擴大美、澳等「非中東氣源｣。

另外，阿拉斯加天然氣投資案進度，中油要等開發商今年是否做出最終投資決定，若最終決定採購阿拉斯加氣源，最多可採購600萬噸，2032年後美氣的比例就會攀升到33%。

龔明鑫在記者會上也提到，今年台灣再度成為SelectUSA投資高峰會最大代表團之一，共有113家企業、207名代表與會，新創企業則獲得一金、三銀、一銅的優秀表現。為回應廠商熱烈需求，經濟部委託外貿協會今年9月24至26日在德州達拉斯再度舉辦台灣形象展，這將是繼2022年、2025年後，在韌性特別預算支持下，再度於美國舉辦「台灣形象展」，本次將聚焦AI與智慧科技領域，強化雙邊合作商機。

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