想靠4.4萬安穩過晚年！妻子亮出「1秘密」讓阿伯慌了

想靠4.4萬安穩過晚年！妻子亮出「1秘密」，讓一直以來掌經濟大權的阿伯慌了。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕67歲的俊夫（化名）自認為22萬日圓（約新台幣4.4萬）退休金，足夠夫妻過平靜晚年，沒想到妻子幸子（化名）竟拿出30年前他認為毫無價值，要求賣掉的房產文件，在其妥善投資下，如今不僅有800多萬日圓（約新台幣160萬）存款，且每月還有8萬日圓（約新台幣1.6萬）的租金，面對妻子30年來累積的財富，不僅讓俊夫震驚不已，一直以來掌管經濟大權的地位也被逆轉了。

日媒報導， “我們老了以後，一起去溫泉度假村放鬆一下。”俊夫和妻子在周圍的人眼中是一對恩愛夫妻，他也一直認為他們過著平靜的退休生活，然而，幸子前幾天放在桌上的文件徹底改變了俊夫一直以來所信奉的日常生活。

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“……那不是你在長野的祖宅的房產登記簿嗎？怎麼回事？我以為你已經把它送給親戚處理掉了。”

30年前，當幸子家發生遺產糾紛時，俊夫認為那棟老房子除了維護費用和房產稅之外，沒有任何好處，於是要求妻子和親戚們商量一下，盡快把它賣掉。

對幸子來說，家是她生命中非常重要的地方。然而，反駁俊夫的合情合理之言只會徒增摩擦。每次爭論，幸子總是敗下陣來。所以，當時幸子只是默默地點頭，謊稱“親戚已接手”，從此在丈夫的記憶中抹去了家的存在。

幸子指出，當時，我覺得你說得對，幾乎都想放棄了，但我真的不想失去我成長的地方。所以我把所有權轉到了我的名下，並且一直繼續經營著它。

幸子進一步說：“很抱歉，但我原本打算將來有一天獨自在那裡生活。”

俊夫對妻子的話驚呆了，“獨自一人……？你打算和我分手？你為此準備了30年？”

他們曾經平靜的生活，一起歡笑的回憶──這一切都只是假象，是分離的偽裝嗎？俊夫心中升起一股強烈的懷疑。

看著心煩意亂的丈夫，幸子平靜的回答，「我從未想過離婚。但的確，有時我感覺被你那些自以為是的觀點和你制定的規則束縛得喘不過氣來。萬一發生緊急情況，有個地方可以讓我不用顧慮任何人的看法，這對我來說是一種情感上的慰藉」。

接下來，當俊夫看到幸子遞給他的存摺時，更是震驚不已，存摺上顯示他從未聽過的800萬日圓（約新台幣160萬）餘額，以及每月8萬日圓（約新台幣1.6萬）的租金收入。

比起妻子對他隱瞞，俊夫更驚訝的是「他原本認為毫無價值的東西，竟然被妻子變成了有價值的創收資產」。現在，幸子以每月8萬日圓的價格出租這棟房子，每年淨利約100萬日圓。

俊夫自以為掌控家裡的財務，一切盡在掌握。然而，事實上，幸子花了30年時間累積財富，就是為了擺脫俊夫那些看似合理的解釋的控制。每月22萬日圓的退休金足以兩人生活，但幸子還有「每月8萬日圓的個人收入」和「800萬日圓的積蓄」。如今，隨著保險事業的成功，他們晚年的關係也從「單方面主導」轉變為「作為獨立個體的平等關係」。

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