聯發科化身妖股！這些台股ETF擁有千張以上聯發科

14檔台股ETF持有逾千張聯發科。（資料來源：CMONEY）

〔記者卓怡君／台北報導〕台股近日頻創新高，值得注意的是，高價股的聯發科（2454）化身妖股，近一個月漲幅逾134%，也帶動持有聯發科張數高的台股ETF績效表現亮眼。觀察87檔台股ETF中，有55檔持有聯發科，以持有張數來看，0050擁有2萬8534張最多，其他包括群益半導體收益（00927）、元大高股息（0056）等共14檔台股ETF持有聯發科千張以上，以近一週漲幅來看，群益半導體收益ETF上漲12.7%，漲幅居冠。

群益投信台股ETF研究團隊表示，台股在創高後呈現高檔震盪機率高，台股ETF波動度相對個股與大盤來的低，不失為投資人現階段介入台股的較佳選擇。AI科技主題仍是市場焦點，而台灣因擁有完整的科技供應鏈，更於其中扮演重要角色，有望持續保持在成長軌道上運行，科技股表現仍值關注，建議投資人也不妨透過訴求精選台灣優質科技高息股的ETF來參與行情，掌握科技成長行情與股息收益雙重契機。

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群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，回歸基本面來看，台灣經濟動能強勁，受惠於AI帶動出口暢旺與消費成長，有助為台股提供強力支撐，後市來看，AI資本支出動能仍具吸引力，也重塑半導體產業發展，進而加速廠商研發創新與生產腳步，產業前景正向，台灣因擁有完整的半導體產業鏈，在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多，台股中長期仍維持多頭區間趨勢不變。

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