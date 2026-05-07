焦點股》欣銓：龍潭新廠AI ASIC加持 股價帶量漲停

欣銓科技龍潭廠昨獲「台灣建築永續獎-金獎」榮譽，由內政部建築研究所所長王榮進（左）及台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（右）頒獎，欣銓科技協理周可恆（中）代表領獎。



（欣銓提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕測試廠欣銓（3264）今股價開高走高，盤中亮燈漲停達248.5元，一舉漲22.5元，近月以來，漲幅近6成，投信連續7個月買超；5月以來，累計買超量超過3千2百張；截至11點，欣銓成交量超過1.45萬張，漲停委買量逾4700張。

欣銓日前召開法說會並公布第一季財報，稅後淨利9.24億元，季增8.9%、年增53.7%，每股稅後盈餘1.95元，展現淡季不淡的佳績，並創三年半以來單季獲利新高；受惠美系通訊大廠的AI訂單外溢，欣銓龍潭新廠並與策略客戶談妥ASIC晶圓測試合作，第三季可望開始貢獻營收，帶動下半年營運成長可期。第二季因第一季基期較高，預估營收將季增個位數。

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法人預估欣銓今年營收可望年增二成以上，每股稅後盈餘逾8元，較去年5.99元也將顯著成長。欣銓龍潭新廠昨獲台灣永續能源研究基金會（TAISE）頒發金獎，建築亮點包括低碳營造資源循環、高效智慧能源管理、健康友善職場環境、自然共生韌性設計，脫穎而出。

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