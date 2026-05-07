台商慘捲政治紛擾 榮炭營運壓力沉重

到2025年，榮炭已經連續虧損第5年。（取自業者官網）

〔記者高嘉和／台北報導〕內政部長劉世芳的外甥顏文群遭中國媒體指出在中投資牟利，其任職的興櫃鋰電池負極材料廠商榮炭（6555）也解任顏文群，並稱「禁止支持台獨」。不過，檢視榮炭的公司據點，其生產基地為「江西省上高廠」與「雲南省保山廠」，今年3月底榮炭遭上高縣稅務調查，而後就公告顏文群辭職。

日前，親中港媒「大公文匯報」稱內政部長劉世芳的外甥顏文群在中國投資牟利、並為劉世芳提供政治獻金，中國國台辦因此揚言「依法依規」查處。而後中共官媒指出，榮炭已經解任顏文群，公司並聲明「嚴禁任何資源」以直接或間接形式支持「台獨」。

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不過，檢視榮炭在公開資訊觀測站的公告，3月26日、27日，榮炭的中國子公司「上高縣榮炭科技有限公司」接獲江西省上高縣稅務局出具的稅務檢查通知書，公司的銀行帳戶也暫時限制使用，以至於需就部分貨款支付時程與供應商協調調整。到了4月7日，榮炭再次重訊公告，時任總經理、發言人顏文群「因個人生涯規劃請辭」。

榮炭的主要收入來源是生產、銷售鋰電池負極材料產品。近年鋰電池材料的產業競爭極其激烈，中國廠商產能過剩即為原因之一，中國電池與材料供應鏈集中度高，也導致中小型廠商削價競爭，進而壓縮毛利率、獲利表現。到2025年，榮炭已經連續虧損第5年，2025年營收12.82億元，但毛利率僅2.5%，稅後虧損2.61億元，每股稅後虧損（EPS）2.19元，營運壓力沉重。

近年台商大多積極建立非中供應鏈，歐美也開始將鋰電池產能視為國家安全議題。從歷年年報來看，榮炭同樣積極佈局歐美市場商機，並從2024年起稱要加速非中國生產基地建置、增加供應鏈韌性，除藉此強化訂單來源，也以規模效益降本，並期望在歐美市場彎道超車中國同業。

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