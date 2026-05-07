棄200萬年薪！29歲兒回老家薪水腰斬 老爸聽完原因驚呆了

日媒報導指出，在高薪與成就感之間，越來越多人開始重新思考人生選擇。（示意圖，彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕岡崎正俊（61歲，化名）的兒子慎二（29歲，化名），大學畢業後就進入大型廣告公司工作，年薪高達1000萬日圓（約新台幣200萬元），被視為「人生勝利組」。但去年慎二卻突然辭職跳槽至家鄉附近的某機構工作，年收入僅約為500萬日圓（約新台幣100萬元），這樣的選擇不僅讓岡崎正俊大感意外，也讓他無法理解為何兒子會有這種想法。

對岡崎正俊而言，慎二是典型的「都會成功菁英」，他也常以此向親友誇耀。然而，這樣的期待在去年秋天出現劇變。慎二突然辭去都市的工作與生活，搬回家鄉附近的機構任職，年收入也降至約500萬日圓（約新台幣100萬元），實際月收入約落在20萬日圓（約新台幣4萬元）。這樣的轉變，在父親眼中無疑是「職涯退步」。

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「你明明可以在都市繼續努力，為什麼要回來？我還以為你會買下高級住宅，過更光鮮亮麗的生活。」岡崎正利不解地質問。

對此，慎二語氣平靜地回應：「住在那對我來說太不現實了，也沒有必要。現在能準時下班，週末可以好好休息，去山裡或河邊走走就很滿足，比起賺很多錢，我更想要穩定和平靜的生活。」

慎二表示：「我常常我害怕工作出錯，每天都感到害怕。和老闆的關係也讓我精疲力竭，現在我的工資雖然少了，但住的房子比以前大，最重要的是，這裡很安靜，而且如果能和父母一起過上正常的生活，我就很滿足了。」

報導分析，慎二與岡崎正俊父子之間的價值觀產生明顯落差，也映照出當代年輕世代對「成功」定義的重新思考。報導分析，工作是實現自我價值的途徑，年薪成長和在都市過得有聲有色是成功的標誌。

然而，慎二的話語中卻絲毫沒有焦慮或後悔之意，相反，他似乎在擺脫了繁重的工作、穩定完成日常任務之後，找到了當下生活的滿足感。

報導也指出，慎二追求的或許並非巨額財富，而是能與家人共度的時間，以及內心安穩、平靜生活的「穩定感」。在資產配置與人生選擇上，未來也可能逐漸從追求高報酬轉向更重視風險控管與穩健累積的「保守型策略」，這種以安定為核心的價值觀，正逐步成為新的主流趨勢。

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