台積電一口氣包下30年「這座」綠電 ! 韓媒曝原因、示警「這件事」

隨著AI晶片需求爆炸式成長，近期台積電決定一次鎖定未來30年的電力供應。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕半導體製造耗電，台積電（TSMC）董事長魏哲家曾表示，擔憂台灣電力供應，特別是AI算力中心與先進製程廠的電力需求龐大。市場再傳出，台積電已同意包下台灣海峽海龍離岸風電計畫未來30年的全部發電量。市場認為，這不只是綠能投資，更是AI時代下的「搶電大戰」。

韓媒報導，國際能源總署（IEA）指出，台積電2023年的用電量已占台灣總用電量約10%。而S&P Global引用Data Center Dynamics分析更預估，到2030年，台積電用電量甚至可能上升至全台總用電量的25%。也就是說，AI時代真正缺的，可能不只是晶片，而是「電」。

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報導指出，台灣政府也對能源安全感到憂心，主要是近期中東地區的地緣政治衝突導致能源供應鏈不穩定性加劇，凸顯了台灣嚴重依賴進口燃料的脆弱性。

根據外媒報導，台積電已與加拿大電力公司Northland Power簽署購電協議（PPA），將購買海龍離岸風電專案100%的發電量。該計畫涵蓋台灣中西部外海3座離岸風場，總裝置容量超過1GW，未來全面運轉後，供電規模可滿足超過100萬戶台灣家庭用電需求。

據悉，海龍風場已於2025年開始部分供電，預計2027年全面投入營運。

市場認為，這筆交易背後，其實反映出台積電對未來能源供應的高度焦慮。因為AI晶片生產正快速推高耗電量，穩定電力來源已逐漸成為半導體競爭力的一部分，但更讓台灣政府緊張的是能源安全問題。

近期中東地緣衝突升高後，全球能源供應鏈波動明顯加劇。尤其今年3月伊朗無人機攻擊造成部分設施受損後，卡達一度停止天然氣生產，導致台灣液化天然氣（LNG）供應量傳出短少約3分之1。

目前台灣約有一半發電依賴天然氣，而天然氣庫存通常僅能支撐約兩週。這也讓市場重新意識到，台灣能源體系其實高度仰賴進口，一旦國際供應鏈受阻，風險可能快速浮現。

據悉，台灣政府近期正透過澳洲與美國等替代供應來源，避免短期缺電問題。同時，官方也開始重新檢討能源結構，包括加速再生能源建設，以及重啟核能機組等方案。

在這種背景下，離岸風電的重要性迅速上升。台灣政府目前規劃在2035年前建置15GW離岸風電容量，而台積電本身也設定目標，希望2030年前全球據點再生能源使用比例提升至60%，2040年達到100%。

事實上，近年台積電早已積極搶購綠電。早在2020年，公司就曾與丹麥風電巨頭Orsted簽署920MW離岸風電購電協議；2021年又與德國WPD簽下超過1GW的陸域與離岸風電合作。在2025年時，台積電也一口氣買下全台最大風場20年綠電。

如今，市場開始發現，台積電的能源布局，已經不只是企業ESG議題，而是攸關台灣半導體產業未來競爭力的核心問題。分析師指出，隨著AI晶片持續擴產，能否建立穩定、長期且安全的供電體系，可能將成為下一場全球半導體競賽的真正關鍵。

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