經部攜電電公會推「台灣模式」 20家台廠赴美投資350億美元

經濟部長龔明鑫與電電公會副理事長許介立，在駐美國代表處俞大㵢大使及美國在台協會谷立言處長共同見證下，簽署「共同推動海外產業聚落發展合作備忘錄」。（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台美供應鏈合作持續深化，經濟部長龔明鑫、美國時間6日與國發會主委劉鏡清、駐美代表俞大㵢在華府召開「台美供應鏈合作前景記者會」，並與電電公會簽署合作備忘錄（MOU），推動海外產業聚落布局。經濟部同步盤點，已有20家台灣企業表達赴美投資意願，涵蓋半導體、AI伺服器等供應鏈，初估投資金額達350億美元；政府也祭出融資、產業聚落及貿易投資服務等三大措施協助台商落地。

龔明鑫表示，近年台美持續強化經貿合作，包括簽署「台美投資合作備忘錄」（MOU）及台美21世紀貿易倡議首批協定，讓台灣企業在美投資能與其他國家站在更公平基礎上。他也提到，日本、韓國早已與美國簽署避免雙重課稅協定，台灣仍待推動「台美避免雙重課稅協定」（ADTA）立法，盼進一步改善投資環境。

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龔明鑫指出，台廠積極布局美國，反映全球供應鏈重組趨勢，初步盤點已有20家企業規劃赴美投資，包括聯電、環球晶、穩懋、長春等半導體供應鏈，以及鴻海、廣達、緯創、緯穎、仁寶等AI伺服器大廠，總投資金額約350億美元。他強調，這些投資均為企業自主投資規劃，並非政府要求，顯示台灣對美布局已從單一企業投資，進一步擴大為整體產業戰略。除可提升台灣企業全球競爭力，也有助美國建立更完整且具韌性的高科技供應鏈。

為協助台廠赴美，經濟部與國發會提出三項配套措施。首先，國發基金將結合金融機構成立保證專款，首波可望支援約500億美元融資額度，提供企業赴美投資所需的設備採購、營運資金及產業聚落開發等需求。

其次，經濟部與電電公會簽署「共同推動海外產業聚落發展合作備忘錄」，未來將借重電電公會海外開發經驗，協助美國產業園區的選址、規劃與管理。經濟部表示，台灣長年累積的科學園區與供應鏈群聚經驗，透過「台灣模式」，將成為推動高科技產業快速發展的重要優勢。

第三，經濟部已在亞利桑那州鳳凰城設立美國第二個「台灣貿易投資中心」，將與達拉斯據點共同提供台商赴美投資服務，包括法規與稅務諮詢、商務空間租賃及投資進度追蹤等，降低企業赴美布局門檻。

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