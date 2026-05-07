清空退休金全部拿去還房貸！65歲阿伯才驚覺「一事」後悔了

許多人對於退休生活都有著無窮想像，但專家提醒，退休預算的規劃思路，應該要與仍在工作時截然不同。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人對於退休生活都有著無窮想像，但專家提醒，退休預算的規劃思路，應該要與仍在工作時截然不同，於在職時期看似合理的開支，在退休時恐會變成不必要的負擔。日本一名從中小企業退休的65歲男子Michiaki（ミチアキ），把退休金全數拿去提前繳清房貸，但後來在一場和老同事的聚會中，對方建議他沒必要這麼早還，可把錢拿去投資獲利更多，這番理論令他心中瞬間湧現後悔。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，晚婚、也較晚買房的Michiaki先生，在65歲時仍背負1300萬日圓（約265萬元新台幣）房貸，對他而言，「用退休金一次歸零」似乎是唯一正確的選擇，也因為這樣，他在退休後就把1200萬日圓（約245萬元新台幣）的退休金，全部拿去提前償還還剩下的房貸。他認為：「接下來終於能以沒有負債的身分，重新開始努力生活了。」

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Michiaki提前還房貸的背景，來自於日本金融環境劇烈變化所帶來的強烈不安感。日本央行在2024年3月決定解除負利率政策，到了2026年已經歷4次升息，累計升幅達0.85%。Michiaki認為，每月房貸還款暴增只是時間問題，認為靠他再就業後的薪水根本撐不住。

事情的轉折出現在Michiaki和老同事田中先生聚餐後，比他早一步退休的田中先生聽到這件事後驚呼，點出Michiaki根本沒必要提早把房貸繳清，他分析指出，因為Michiaki如果把那1200萬日圓退休金，放在「少額投資免稅制度」（NISA）或是投資高股息股票，追求年化3%到4%的報酬率並不困難。田中先生指出Michiaki其實繼續繳房貸、把現金拿去投資，總資產反而可能增加好幾百萬日圓。

此外，日本房貸還有「125%規則」，也就是每次調升的幅度最多限制在前一次的1.25倍。田中先生指出，如果手上保留1200萬日圓現金，升息增加的還款金額，光靠投資配息來應付都能綽綽有餘。

報導稱，之後Michiaki先生每天晚上都會反覆查看房貸試算網站，不斷嘆氣。

但退休金到底該不該拿去還房貸？報導分析指出，其實並沒有絕對的對錯，田中先生追求的是經濟合理性，Michiaki先生追求的是心理穩定性，兩人觀念不同，不過退休理財關鍵在於「現金流動性」。

報導分析，房貸其實是個人最容易從銀行取得、且利率最低的資金來源。一旦提前還清，未來幾乎不可能再以同樣條件重新借回來，Michiaki先生真正該做的，不是「全部還清」或「完全不還」，而是採取折衷方案，例如只先償還一半，或保留幾年份升息增加的還款資金在手上，以平衡風險與報酬，在市場上真正有價值的，未必只是降低負債，而是保有在關鍵時刻能自由運用的現金。

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