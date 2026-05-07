台股狂飆破42000點 台幣強升逾1角逼近31.3元

台股狂飆突破42000點，台幣強升逾1角逼近31.3元大關。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕地緣政治局勢出現轉機，市場預期美伊戰事有望落幕，避險情緒快速降溫，帶動全球股市同步走揚。在國際油價重挫、美元走弱雙重激勵下，台股今早日開盤氣勢如虹，一舉衝上42000點歷史新高；新台幣兌美元匯率也強勢升值逾1角，盤中最高來到31.342元，創近2個月新高，直逼31.3元關卡。

根據外電報導，美國與伊朗可望達成一項關鍵協議，市場對中東能源供應中斷的擔憂大幅降溫，導致國際油價應聲暴跌。同時，AMD最新財測優於市場預期，再度點燃投資人對人工智慧（AI）產業前景的樂觀情緒。受利多激勵，美股四大指數全面收紅，標普與那指雙雙改寫歷史新高紀錄，也進一步推升亞洲科技股與AI概念股表現。

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台股今日由AI供應鏈及半導體族群領軍大漲，盤中指數狂飆逾800點，再度刷新歷史紀錄。新台幣延續昨日強勢升值格局，在昨日升破31.5元大關後，今日早盤進一步升破31.4元價位，最高觸及31.342元，勁揚1.46角。

主要亞幣亞洲亦在美元走低下同步走強。其中，離岸人民幣兌美元升抵6.8013元，改寫近3年新高；日圓兌美元匯率則一度收復155價位，目前在156附近強勢震盪。

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