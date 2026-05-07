育嬰津貼加碼有望 洪申翰：1個月內提修法版本

立法院社福及衛環委員會今邀請勞動部部長洪申翰列席報告業務概況並備質詢（記者李靚慧翻攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕為減輕家庭育兒負擔，勞動部正研議打開就業保險投保薪資級距天花板，評估「就保投保薪資上限」與「勞保投保薪資上限」脫鉤，讓育嬰津貼更貼近實際薪水，進一步提高男性申請育嬰假的意願。勞動部長洪申翰今（7）日答覆立委質詢時表示，因涉及修法，勞動部已著手進行母法「就業保險法」的修法版本，允諾1個月內提出修法草案。

立法院社福及衛環委員會今邀請勞動部部長洪申翰列席報告業務概況並備質詢，立委關注勞動部如何進一步減輕家庭育兒負擔。

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洪申翰會前接受媒體聯訪指出，勞動部正研擬打開就業保險投保薪資級距天花板，讓育嬰津貼更貼近實際薪水的進度，作法是研議與評估「就保投保薪資上限」與「勞保投保薪資上限」脫鉤，讓部分薪資較高的勞工在申請育嬰留停時，可有更大的給付調升空間，實質縮小給付與薪資間的差距，增加勞工申請意願。

立委陳菁徽、王育敏關注，因應少子化趨勢，育嬰留停津貼延長1個月、打開就業保險投保薪資級距天花板，是必須要推動的政策，要求勞動部應盡速規畫，洪申翰回應表示，育嬰留職津貼的財源來自就業保險，較無財源問題，因此「就保投保薪資上限」與「勞保投保薪資上限」脫鉤較無問題，但薪資脫鉤必須修法就業保險法母法，才能調高級距，陳菁徽詢問「3個月內可否提出規劃？」洪申翰表示「3個月太久了」，允諾1個月內可以提出報告。

針對《性別平等工作法》允許育有3歲以下子女的家長可申請每天減少工時1小時，但因雇主可減發工資導致申請意願低落，台北市政府率先推出的「育兒減少工時」政策明顯較優，立委王育敏關注勞動部的政策將如何調整？洪申翰表示，面對國內少子化問題的嚴峻挑戰，目前勞動部除了規劃提高以日申請育嬰留停的小孩年齡上限外，也正在擴大研議更具包容性與彈性的制度，包括鼓勵爸爸參與育兒，以及希望減輕家庭負擔，並由政府提供更大支持。

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