川習會前示好？傳中國要求銀行暫停向被美制裁煉油廠發放貸款

知情人士透露，監管機構建議中國的銀行暫停向被美制裁的煉油廠發放貸款。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，中國金融監管機構建議該國最大的幾家銀行，暫停向最近因與伊朗石油有關而遭到美國制裁的5家煉油廠提供新貸款。

《彭博》報導，中國國家金融監督管理總局要求各銀行在等待進一步指示期間，重新審視自己與各企業的業務往來，其中包括中國最大民營煉油企業之一的恆力石化（Hengli Petrochemical）。知情人士補充，目前，銀行被要求部要提供新的人民幣貸款，同時也不得要求借款人提前償還原有貸款。

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這項口頭指令是在中國於5月1日進入長假週末之前所下達，與此形成對比的是，中國商務部在5月2日發出的通知中，要求各企業無視美國的制裁措施。這是中國首次採用2021年頒布的相關措施，以保護中國企業免受其認為不合理的外國法律所影響。

這些行動凸顯了北京在試圖向川普政府保持強硬立場的同時，還要保護國有銀行免受美國次級制裁所面臨的平衡困境。距離美國總統川普與中國國家主席習近平舉行會晤僅剩一週時間，美中兩個超級大國之間的緊張局勢仍持續升級。雙方預計於5月14至15日在北京進行會談。

華盛頓不斷加強措施，試圖切斷伊朗的石油出口。而石油出口對於德黑蘭而言，是重要的財政來源。上（4）月底，美國財政部將中國恆力集團列入黑名單，這家企業在伊朗龐大的原油加工業中具有舉足輕重的地位，擁有廣泛的人脈關係。

美國還警告各銀行，如果支持那些購買伊朗石油的中國民營煉油公司，就可能面臨次級制裁的風險。美財政部長貝森特表示，美國已致函2家中國銀行，警告如果發現支持與伊朗有關的交易，將面臨次級制裁。不過，貝森特並未透露這兩家銀行的名字。

根據《彭博》整理的貸款資訊，中國的4大銀行中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行和中國農業銀行都曾向恆力集團提供貸款，最近一次是在2018年，不過並未公開曝險規模。

雖然中國經常譴責單邊制裁，但為了避免對自身經濟造成負面影響，中國在過去也會默許大型企業遵守相關制裁措施。中國大型國有銀行一直遵守美國對伊朗、北韓的制裁措施，香港的高層官員也採取了同樣的態度，只為了能夠繼續使用美元清算系統。

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