主管群組傳內線 「訊達電腦」高層被起訴

台北地檢署今日偵結，認定蘇姓總經理等3人涉犯內線交易罪，依法提起公訴。（記者吳昇儒攝）



〔記者吳昇儒／台北報導〕上櫃公司「訊達電腦」因於2020年5月接到增加伺服器訂單，營收增加2億多元。時任總經理的蘇文宗、行銷經理莊博勝、洪志賢等3人得知後，竟在公告營收財報前，提前買賣自家股票，各獲利56萬、43萬、52萬餘元。台北地檢署今日偵結，認定3人涉犯內線交易罪，依法提起公訴。

訊達電腦公司成立於1982年11月，並於2002年上櫃，名列台灣地區服務業500大企業之一。主要推廣企業私有雲、虛擬化、儲存方案、網路與資安方案等，成為全方位的系統整合服務廠商。

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檢調接獲情資指出，訊達電腦於2020年5月接到增加伺服器訂單，營收增加2億多元，但盧姓董事長夫婦、總經理蘇文宗、行銷處顧問二部經理莊博勝、行銷處顧問一部經理洪志賢等內部人士，透過公司高層LINE群組「DCTBHAG」提前得知此利多消息後，卻在公司公告重訊前，股票禁止交易期間，提前進場買進訊達股票，之後再脫手套利。

檢調估計，蘇文宗共買進117張股票，獲擬制性獲利56萬119元、莊博勝買進132張股票，再以每股12.4元至13.55元賣出，獲利43萬2828元，洪志賢則買進5張股票，獲擬制性獲利52萬5千元，3人獲利逾150萬餘元。

檢察官認定，蘇姓總經理等3人已經涉犯證券交易法中的內線交易罪，今日偵結，提起公訴。另盧姓董事長夫妻二人則因罪嫌不足，予以不起訴處分。

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