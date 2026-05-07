下一波熱門終端是它？專家點名AI眼鏡成「破億出貨」關鍵戰場

根據MIC調查，台灣消費者展現對AI眼鏡的興趣，高達61%消費者認同其未來發展性，有54%對無顯示AI眼鏡有興趣。（下載自rayban IG）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著生成式AI持續滲透日常生活，AI眼鏡也被視為下一波最具潛力的智慧終端之一。資策會MIC最新觀察指出，全球AI眼鏡市場目前仍處於早期快速發展階段，其中推動市場規模成長的主要動能，來自消費級市場與「無顯示AI眼鏡」的興起，而企業、政府端應用，以及結合擴增實境技術的AI＋AR眼鏡，也被視為未來的重要成長方向。

從台灣市場來看，消費者對AI眼鏡的接受度已逐漸升溫。根據MIC調查，高達61%的台灣消費者認同AI眼鏡具備未來發展性，另有54%對無顯示AI眼鏡表達興趣，顯示市場已開始從概念討論走向實際需求。

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資深產業分析師柳育林指出，AI眼鏡具備成為「次世代熱門AI終端」的潛力，隨著產業生態系逐漸成形，未來眼鏡品牌與通路商的重要性將持續提升，甚至可能成為AI眼鏡能否邁向「出貨量破億」的重要關鍵。

不過，AI眼鏡距離真正普及仍有不少挑戰。MIC分析，目前產業仍面臨性能、重量與成本之間的「三角難題」，如何在運算能力、配戴舒適度與售價之間取得平衡，仍是各大廠商的重要課題。然而，隨著光學顯示、電力續航、感知互動與運算通訊等技術逐漸成熟，未來廠商在產品設計上的調整空間也將增加，讓AI眼鏡更有機會進一步走向主流市場。

除了硬體限制，隱私與安全問題也成為外界高度關注的焦點。柳育林提醒，AI眼鏡具備隨時拍攝、即時辨識與雲端資料傳輸能力，因此相關爭議勢必難以避免。根據MIC調查，有高達52.3%的台灣消費者擔憂AI眼鏡可能帶來的隱私安全風險，顯示此議題已成為影響市場擴張的重要隱憂，未來須從規範、場所與產品等多面向進行改善。

至於AI眼鏡未來的應用發展，MIC認為AI眼鏡未來將在五大場景中展現關鍵價值，包括日常商務、教育文化、健康照護、零售工業與國家安全等領域。

在日常生活中，AI眼鏡可望成為「臉上型AI個人助理」，解決消費者的生活娛樂需求，甚至是進階的商務功能；在教育與文化場景中，則可應用於校園學習、展覽導覽與即時翻譯等功能。健康照護也是被看好的發展方向之一，例如協助視障或行動不便者進行環境辨識與障礙排除，具備長期發展潛力。

至於零售與工業領域，AI眼鏡可應用於門市管理、物流配送與工業現場作業，特別是物流工業運用被認為商機顯著。在國家安全領域，則已有警方配戴AI眼鏡執法的案例，軍事用途也涵蓋巡邏、日間行動與危害辨識等情境。

隨著AI技術持續演進，AI眼鏡正從概念性產品逐步邁向實際應用階段，只是，在市場正式爆發前，如何兼顧便利性、舒適度與隱私安全，仍將是產業能否真正普及的重要關鍵。

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