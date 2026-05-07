焦點股》矽晶圓族群熱 環球晶、合晶亮燈漲停

環球晶董事長徐秀蘭（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕矽晶圓族群今日表現續強，受惠先進製程與記憶體需求熱、成熟製程回溫，環球晶（6488）帶頭領漲，盤中股價亮燈達793元漲停價，連5漲，累計漲幅達48%，截至10點17分，成交量超過1.1萬張，合晶（6182）也攻達55.6元漲停價，連5漲，累計漲幅逾4成、成交量逾6.58萬張，台勝科（3532）盤中最高達273元，漲幅近9%。

環球晶董事長徐秀蘭日前法說會表示，近期市場復甦速度超過預期，需求來自AI之外，非AI應用也呈現改善，目前除了12吋先進製程稼動率維持滿載，中小尺寸晶圓稼動率也明顯提升，但依終端市場應用類別不同，呈現不均衡的向上復甦態勢，環球晶預期今年營運將逐季往上，全年營運可望超越去年。

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業界指出，受惠先進製程與記憶體需求熱，目前12吋矽晶圓供需相對平衡，平均售價（ASP）趨於穩定；但8吋與6吋則因國際大廠逐漸停止供給，使得轉單其他供應廠商，有利台廠，真正需求回溫還待下半年而定。

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