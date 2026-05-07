快學起來！專家揭有錢人5種獨特理財思維。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕上班族想變有錢，就快跟著做，外媒報導，1名擁有35年投資經驗的註冊理財規劃師（CFP）辛普森（Simpson）表示，中產階級與有錢人對於運用金錢最大的差別在於，如何看待金錢，她表示，有錢人財富之所以會不斷增長，是因為他們會將5個獨特理財思維，轉化為實際行動。

《Gobankingrates》辛普森指出，曾服務過各種收入和資產水準的客戶，而從其中學到最重要的經驗之一，就是財富並非僅僅取決於收入、繼承或運氣，而是取決於人們在運用金錢之前如何看待金錢。

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高淨值家庭的獨特之處在於他們擁有5種截然不同的理財思維，這種思維方式影響著他們所做的每一個決定。

投資心態：金錢是工具 而非安全

中產階級家庭通常將金錢主要視為1種保障，需要儲蓄、保值，避免冒險。這種想法雖然可以理解，但卻可能無意間限制了長期成長。相較之下，高淨值人士則將金錢視為一種生產性工具，旨在長期為他們創造收益。這種思考方式促使他們超越簡單的儲蓄，進行有意識的投資，他們不會問“如何避免損失？”，而是問“如何明智地配置資本？”

將稅務規劃作為1項持續性策略

另１個顯著差異在於高淨值家庭對稅務的看法。他們並不把稅務視為年度義務，而是將其視為１個全年規劃變量，可以透過深思熟慮的決策加以控制。這種積極主動的心態促使他們與顧問持續合作，以掌握收入時機、實現收益或虧損、建構慈善捐贈結構，並策略性地運用稅收優惠實體和帳戶。

相較之下，許多中產階級家庭往往採取被動應對的方式，提交報稅表後就接受結果。

防禦意識：保護財富是1項策略要務

富裕家庭對風險的看法與眾不同，他們不僅關注市場風險，還關注法律、職業和個人風險。他們不會抱持著「這種事不會發生在我身上」的僥倖心理，反而秉持著預先防範和充分準備的心態。這促使他們採取多層次的風險管理策略，包括信託、有限責任公司、傘式保險以及謹慎的資產產權登記。

長遠眼光：以世代而非年為單位思考

高淨值家庭的思考往往以數十年甚至幾代為單位，而不僅限於年度目標或退休日期。他們的財務規劃體現了一種願望，不僅要傳承資產，更要傳承價值觀、教育和人生目標。

遺產規劃、繼承策略和家族治理被視為一個持續的過程，而非１次性的文件。家庭會議和財務教育旨在培養繼承人的責任感，而非讓他們享有特權。許多中產階級家庭往往拖延這項工作，認為沒有必要或為時過早。儘早建立傳承意識，無論財富水平如何，都能帶來清晰的思維和安心的心態。

協作思考：運用專業知識而非單打獨鬥

最後，高淨值人士很少認為自己必須掌握所有答案。他們的思考模式是協作而非單打獨鬥。他們認識到，複雜的財務生活需要專業的知識和協調。透過組建一支值得信賴的顧問團隊，包括財務規劃師、稅務專家、律師和投資專家，確保決策協調一致且經過深思熟慮。

這與中產階級常見的「自己動手做」的思維方式截然不同，後者可能會在無意中留下漏洞，錯失良機。

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