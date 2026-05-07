焦點股》川湖︰首季EPS36.58元 漲停新天價4840元

伺服器滑軌大廠川湖下午將召開法說會。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕伺服器導軌領導廠川湖（2059）昨公告第一季財報，數據亮眼，首季毛利率高達77.74%，創單季新高，單季獲利34.86億元，年增38.88％，每股稅後純益（EPS）達36.58元，寫歷史次高紀錄；川湖今（7日）開盤大漲440元、直接跳空漲停，股價來到4840元新天價。

川湖執行副總王俊強先前就表示，今年營運比去年更為正面，維持逐季成長態勢，今年內就會看到單月營收達20億元大關，一如預期，川湖昨公告的4月營收達25.95億元，出現首度突破20億元紀錄，累計前4月合併營收80.46億元，年增48.91%；另，川湖去年毛利率76%續創新高，公司先前即預估今年會是正負1.5%到2%，川湖昨揭曉，今年首季毛利率高達77.74%。

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川湖財報亮眼，吸引買盤提早卡位，即使外資昨賣超57張，但三大法人呈現連三買，7日開盤奔漲停，一舉超越去年11月最高的4400元，以4840元再寫新天價，川湖今下午舉行第一季法說會，對外說明公司營運展望與產業趨勢。

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