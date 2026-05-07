焦點股》德微：基本面改善 帶量漲停

德微對未來營運展望維持審慎樂觀，並將強化利基技術能力與全球市場布局。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕分離式元件廠德微（3675）受惠於4月營收創下歷史單月新高，管理層看好整體營運動能已明顯回升並重新進入成長軌道，整體接單與出貨動能穩步增強。在基本面改善之下，德微獲得市場資金拉抬股價，今日開盤大漲，截至上午9時26分暫報漲停價242元，成交量1384張，276張漲停價委買單尚未成交。

德微聲稱，在下游需求與客戶拉貨穩健推進之下，除了未來營收表現具備持續成長潛力，在獲利能力方面，合併毛利率也已於今年逐步回升至較高水準，主要受惠於人工智慧（AI）帶動邊緣端相關應用需求，進而促使產品組合優化，高附加價值產品比重提升，進一步改善整體營運效率。

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德微聲稱，公司正積極推動多項新產品與新業務布局，包括AI系列應用相關專案，例如AI機器人、AI眼鏡、AI伺服器等客戶均已陸續進入試樣與放量階段，預期將為後續營運成長注入新動能。公司對未來營運展望維持審慎樂觀，並將強化利基技術能力與全球市場布局，推動產品與技術升級，以鞏固長期競爭優勢。

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