月薪10萬住豪宅！38歲兒卻把爸媽當ATM 一句話踩爆母親底線

日媒真實報導指出，將父母資產視為理所當然的「備用金」，最終破壞親子界線，也導致關係決裂。。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕高橋由美子（68歲，化名）與70歲丈夫靠著穩定退休金與多年累積的存款，原本過著幾乎沒有經濟壓力的退休生活。不過，真正讓夫妻倆頭痛的，卻是38歲長子直樹（化名）的金錢觀念。雖然直樹月薪高達50萬日圓（約新台幣10萬元），但長期維持超出能力範圍的高消費生活，甚至在一次家庭聚會中，直接把腦筋動到父母退休後的房產上，一句話當場踩爆母親底線，也讓高橋由美子氣到決定斷絕關係。

日本媒體報導，高橋由美子和丈夫，兩人的退休金收入合計約為每月35萬日圓，扣除稅款後，實際到手的退休金略低於30萬日圓，但這筆錢仍足夠他們舒適地生活，加上多年來累積的積蓄，讓兩人對老後生活幾乎沒有經濟壓力。

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但高橋由美子透露，他的兒子直樹讓他們夫妻倆相當頭痛。直樹雖然在某大型企業工作，但生活方式明顯超出自身能力範圍。直樹一家住在3房的高級住宅，每月房租高達32萬日圓（約新台幣6.7萬元），而他月薪約50萬日圓（約新台幣10.4萬元），實際到手僅約28萬日圓（約新台幣5.6萬元），幾乎大半收入都花在房租上。

此外，5歲女兒還同時上鋼琴、芭蕾與英文等才藝課，教育開銷驚人。高橋由美子曾勸兒子「孩子還小，不需要安排得這麼忙」，沒想到直樹卻反駁：「不行，周圍的小孩大家都在學。」

事情真正引爆，是去年黃金週期間。當時長子一家與女兒一家都回老家聚餐，高橋由美子夫妻特地準備高級壽司款待家人。等孩子們吃完上樓玩耍後，餐桌上只剩大人聊天，直樹卻開始不停抱怨養育費用沉重。

他感嘆：「光孩子才藝一年就要花100萬日圓（約新台幣21萬元），之後如果要準備私立中學考試，小學開始還得補習，再多錢都不夠用。」

原本大家只是尷尬聽著，沒想到直樹接下來竟提出更離譜要求。他直接對父母說：「你們這棟房子未來能賣多少？不如現在先辦增貸，把錢拿來支援我們的教育費。反正以後這房子本來就是我們的，現在先拿來用不是比較有效率嗎？」

這番話讓高橋由美子及在場所有人傻眼，高橋由美子當下為了不破壞氣氛，她選擇隱忍沒發作，但等兒子準備離開時，還是忍不住把他單獨叫住，冷冷說出一句：「你以後永遠不要再踏進這棟房子一步。」

她坦言，理解現在年輕世代生活壓力比過去更沉重，但無法接受孩子從一開始就把父母財產視為理所當然。「我們也有自己的生活。不能因為是父母，就被當成提款機。」

報導分析，為了維持與自身收入不相稱的高消費生活，從一開始就把父母的資產視為「未來理所當然能拿到的備用金」這樣的想法，無疑忽視了父母希望獨立生活的意志，也是一種過於自我、單方面的要求。

即便是親子關係，彼此的家計終究是分開的。直樹將父母資產視為理所當然可用來填補自己生活開銷的態度，也可能徹底破壞高橋由美子夫妻多年來努力維持的平靜退休生活。

因此，由美子最後選擇與兒子決裂，某種程度上，也可說是意料之中的結果。

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