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焦點股》正文：新產品年底量產 亮燈漲停

2026/05/07 09:46

正文科技新世代1.6T光模組研製成功，預計年底量產。（正文提供）正文科技新世代1.6T光模組研製成功，預計年底量產。（正文提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通股正文科技（4906）受惠下一世代1.6T OSFP（Octal Small Form-factor Pluggable，八通道小型可插拔）光收發模組預計今年底開始量產激勵，今日股價跳空開高後不久即攻上漲停38.7元，截至9:25分，仍高掛漲停，成交張數逾1.8萬張，漲停委買張數逾7800張。

正文繼去年推出800G LPO（線性驅動可插拔光模組，Linear Pluggable Optics ）光模組後，昨日宣布下一世代1.6T OSFP光收發模組研製成功，市場目標鎖定超大規模雲端數據中心，預計於今年第四季開始量產。

正文指出，此模組與光學積體電路廠商NewPhotonics®合作開發，是專為超大規模人工智慧數據中心的擴展、互聯而設計，不僅簡化了光學積體電路的製程，更能在8通道（每通道224Gbps）架構下提供先進的數位訊號處理（DSP）功能。

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