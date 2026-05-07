焦點股》研華：邊緣AI進展優於預期 飆歷史天價

研華認為，目前AI需求已不再侷限於雲端資料中心，而是開始往邊緣運算與實體場域擴散。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）昨日法說會報喜，旗下邊緣AI營收目標「略優於預期」，主要原因在於先進AI應用正從大型資料中心逐步往邊緣場域延伸，激勵今日股價大漲，開盤一度創下歷史新天價445元，截至上午9時13分暫報437元，漲幅6.72%，成交量1785張。

研華認為，目前AI需求已不再侷限於雲端資料中心，而是開始往邊緣運算與實體場域擴散，包括機器人、智慧交通、能源管理與工業自動化等需求均快速升溫。其中半導體設備與資料中心周邊基礎建設更成為重要成長引擎，以現階段的業務種類來看，約有30%至35%相關營收與半導體產業有關，客戶遍及美國、台灣、日本與南韓。

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面對零組件成本持續墊高，研華也啟動更積極的價格調整策略，自去年10月啟動第一波4%至8%調漲後，今年起系統產品改採雙周調價、模組產品則採每月調價，希望降低成本波動衝擊，不過，由於工業電腦占客戶整體資本支出比重有限，目前尚未看到價格上漲明顯影響終端需求。

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