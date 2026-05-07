近9成都是台灣人去賞花！日本「這地區」外國客破紀錄、官方曝爆量原因

日本富山縣的「礪波鬱金香博覽會」今年吸外國客創紀錄，其中又以台灣人占比近9成最多。（圖擷取自北日本放送）

〔財經頻道／綜合報導〕日本富山縣的「礪波鬱金香博覽會」（Tonami Tulip Fair）歷時14天展期後，於5日閉幕。根據主辦單位統計，本次展期入園人數約29萬人，雖低於去年，但外國遊客入園人數達1萬1500人，創下歷史新高，值得注意的是，在外國旅客中有將近9成來自台灣。

綜合日本媒體報導，本屆礪波鬱金香博覽會因為強風導致部分區域封閉，主辦單位認為，5月3日和4日的雨雪天氣對參觀人潮產生了一定影響，整個展期期間入園人數較去年減少3萬9000人，為29萬3000人，減幅為11.7%。

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整體雖略低於30萬人的目標，但外國遊客入場人數達1萬1500人，超越了2018年的1萬1200人，刷新歷史最高紀錄。

根據主辦單位表示，在外國旅客中，有86%來自台灣，高達9890人，其次依序為印尼、香港和泰國。

主辦單位指出，此舉與「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」於4月15日全線開通，加上去年9月針對台灣旅行社進行推廣招商的成果有關。

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