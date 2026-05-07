台灣「矽盾」背後！答案與台積電1關鍵技術有關

台積電。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕受人工智慧（AI）熱潮推動，台積電穩居全球晶圓代工龍頭地位，近年市值與股價屢創新高。然而，外媒報導以「川普第一任期內，台灣如何將台積電的3奈米晶片生產線留在國內」為題分析，這家被譽為「護國神山」的企業，其成功背後不僅是技術領先，更牽涉台灣政府長期戰略布局與關鍵人物的歷史決策。

《Vision Times》報導，台積電目前在全球半導體產業中居於壓倒性領導地位，約掌握全球晶圓代工70%的市場。其中，3奈米製程已約佔公司總營收4分之1。

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根據分析，台積電在2017年決定將3奈米製程產能設於台灣而非美國，背後與當時一場關鍵會議有關。

台積電股價受AI熱潮提振 創歷史新高

受全球AI需求強勁帶動，至台北時間5月7日約9點47分左右，台積電股價達2325元新台幣，上漲3.33%、70元。回顧過去，張忠謀於2018年退休時股價約229元，至今持股價值已大幅成長。

在張忠謀領導下，台積電成功躋身全球市值前10大企業，並建立幾乎壟斷最先進晶片製造技術的地位，成為全球半導體供應鏈不可或缺的一環。其客戶包括蘋果、輝達、Google、聯發科、超微以及OpenAI等國際科技巨頭。

由於其在全球科技與地緣政治中的關鍵地位，台積電亦被稱為「護國神山」，在國際媒體中常被形容為台灣的「矽盾」，象徵其在一定程度上對外形成戰略性防護作用。

台積電是誰創立的？台灣政府又是如何建立它的？

從台積電創立與台灣政府的長期布局來看，台積電於1987年成立，背後有台灣政府長期扶植與產業政策規劃。早在1973年，台灣即成立工業技術研究院電子工業研究發展中心，由經濟部投入資金推動積體電路技術轉移計畫。

關鍵推手之一為李國鼎，當時他擔任行政院科技發展小組召集人。1986年他邀請時任美國通用儀器（General Instrument）營運長的張忠謀返台，出任工研院負責人，並推動半導體產業化。

在行政院與經濟部協調下，政府整合人才、資金、土地與法規環境，並透過工研院技術分拆成立新公司。台積電最初以工研院技術移轉為基礎，並與荷蘭飛利浦及台灣企業如台塑集團等共同出資成立，正式命名為台灣積體電路製造公司，由張忠謀出任首任董事長。

台積電的海外擴張如何改變了台灣的矽盾

隨著數十年發展，台積電已從國家級產業計畫，成長為全球半導體產業的核心支柱。近年台積電加速海外擴張，使其從「單一台灣製造」轉型為全球分散生產模式，也讓「矽盾」（silicon shield）的地緣政治意涵變得更加複雜。

截至2015年底，台積電已成為全球最大邏輯晶片製造商，月產能達189萬片8吋晶圓等效規模。2016年，其市值超越IBM，2017年再度超越英特爾（Intel），確立全球晶圓代工霸主地位。

張忠謀曾指出，台積電的成功離不開台灣社會支持，公司本身亦是台灣必須珍惜與守護的重要資產。然而然而，地緣政治風險和客戶壓力改變了這個局面，台積電於2020年起開始在歐洲與美國設廠，正式從「台灣製造」邁向全球分散生產架構。

目前，台積電已承諾在美國亞利桑那州投資1650億美元，建設6座晶圓廠、2座先進封裝廠與研發中心，形成可支援AI與高效能運算的完整晶圓聚落，成為美國史上最大外國製造業投資之一。

在AI與高效能運算需求帶動下，3奈米製程成為台積電營收與技術領先的核心支柱，目前約占公司營收四分之一。董事長魏哲家曾表示，公司將在台南、亞利桑那及日本熊本同步擴充3奈米產能。

2017年的會議決定了台積電的3奈米生產線繼續留在台灣

3奈米製程是台積電全球領先地位的策略支柱，它推動著公司長期營收成長，並滿足AI和高效能運算領域日益增長的需求。但報導指出，這條如今貢獻公司4分之1營收的生產線，在2017年卻幾乎要落腳美國。

當時美國總統川普上任，推動製造業回流，美國設廠成為外界焦點。張忠謀在2017年1月法說會中表示，不排除赴美設廠，但需付出重大成本。兩個月後，時任共同執行長劉德音在供應鏈論壇中提及，經評估後將推動3奈米赴美計畫，此舉引發後續關鍵決策轉折。

隨後，時任科技部長陳良基親自與張忠謀會面，強調AI時代將高度依賴3奈米以下製程，若產能外移恐影響台灣半導體競爭優勢，並承諾政府將提供完整基礎建設支持。最終，在政策與產業協調下，3奈米製程選擇留在台灣設廠，使台積電得以維持技術核心優勢。

台積電的財報對下一個AI週期意味著什麼

根據最新財報，台積電2025年營收達1220億美元，年增35.9%，每股盈餘成長46.4%，毛利率接近60%。公司預估2026年營收將再成長約30%，達1580億美元。

在AI需求持續推升之下，先進製程產能預期未來數年仍將維持緊張。台積電策略則聚焦於AI驅動的製程升級、先進封裝技術領先，以及以台灣3奈米核心為基礎的全球化供應布局，持續鞏固其在全球半導體產業的關鍵地位。

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