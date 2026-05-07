黃金狂飆至「1高點紀錄」！這些貴金屬也漲瘋了

週三（6日）黃金價格上漲。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週三（6日）黃金價格上漲至逾一週高點，美國和伊朗可望達成和平協議的消息，緩解了市場對通膨加劇和利率長期居高不下的擔憂。此外，白銀上漲6%，鉑金、鈀金也有超過3%漲幅。

黃金現貨上漲2.8%，報每盎司4685.23美元，盤中曾觸及4月27日以來最高。

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黃金6月期貨上漲2.8%，報每盎司4694.30美元。

《路透》報導，Zaner Metals 副總裁暨資深貴金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說：「市場對美伊最終達成協議的樂觀情緒，加上油價走低、通膨疑慮緩解以及對聯準會（Fed）今年後續行動看法的轉變，至少在短期內為黃金市場獲得一定程度的緩解。」

消息人士披露，華盛頓和德黑蘭正致力於達成一份旨在結束戰爭的一紙備忘錄，並將伊朗核計畫等棘手問題留待日後解決。伊朗表示正在審議美國的新提議。

投資人目光注意週五發布的美國非農就業報告，該報告將檢驗美國經濟是否仍具足夠韌性、讓 Fed 按兵不動，假如報告顯示勞動力市場趨軟，將重燃降息呼聲。

其他貴金屬交易：

現貨白銀上漲6%，報每盎司77.16美元。

現貨白金上漲4.7%，報每盎司2044美元。

現貨鈀金上漲3.3%，報每盎司1535.00美元。

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