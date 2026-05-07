美伊不打了？市場情緒瞬間大翻轉 國際油價跌慘了

國際油價週三（6日）重挫。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕由於市場對中東戰爭可能結束的樂觀情緒升溫，加上有消息指出美國與伊朗正接近達成初步和平協議，國際油價週三（6日）重挫至2週來低點。

布蘭特原油期貨收跌8.60美元，跌幅7.83%，報每桶101.27美元，盤中一度跌破100美元，為4月22日以來首見。

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美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨下跌7.19美元，跌幅7.03%，收報每桶95.08美元。

來自調解國巴基斯坦的一名消息人士表示，美國與伊朗正接近就一份一頁式諒解備忘錄達成協議。

伊朗週三表示，正在審查美方提出的新提案。伊朗媒體《伊朗學生通訊社》（ISNA）引述伊朗外交部發言人說法指出，伊朗將很快透過巴基斯坦傳達回應。伊朗先前曾表示，只會接受「公平且全面」的協議。

美國媒體《Axios》引述消息人士報導，美方預期未來48小時內將收到伊朗針對幾項關鍵議題的回應，並稱這是自戰爭爆發以來，雙方最接近達成協議的一次。

Price Futures Group資深分析師弗林（Phil Flynn）表示：「市場越來越認為，無論是否能與伊朗達成持久和平協議，荷姆茲海峽重新開放的可能性都正在提高。」

兩大原油期貨合約均觸及2週低點，其中布蘭特原油盤中最低跌至96.75美元。不過，在美國總統川普表示，現在考慮與德黑蘭進行面對面會談「還太早」，以及伊朗國會一名高層人士稱美方提案「比較像願望清單，而非現實」後，油價跌幅有所收斂。

Rystad Energy首席石油分析師羅德里格斯-馬修（Paola Rodriguez-Masiu）表示：「若宣布達成協議，期貨價格將立即進一步波動，事實上，光是協議可能達成的前景，就已經觸發油價下跌。」

不過，即使荷姆茲海峽恢復通行，全球石油流通恢復正常仍需時間。羅德里格斯-馬修補充表示：「從具備可靠的通航條件到真正恢復正常流量，這之間存在6至8週的落差，這並非保守估計，而是航運市場運作的結構性特徵。」

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