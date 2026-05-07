AI競爭恐釀危機 WSJ：美中考慮就AI問題展開正式談判

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，華盛頓和北京正考慮就AI問題展開正式談判，隨著AI領域的競爭日益激烈，這一競爭有演變成數位時代「軍備競賽」的風險。

《華爾街日報》報導，在白宮和中國政府正在考慮將AI列為下週兩國元首在北京舉行峰會的議程時，有了這一討論。就AI問題展開討論，代表著在川普政府任內，美中兩國就此問題開始進行正式溝通。這反映出各方都意識到，如果一味地追求更強大的AI模型，可能引發兩國都無法應對的危機。拜登政府時期雖然與中國開始了對話，但成果有限，此後，相關風險不斷上升。

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知情人士透露，雙方都希望展開一系列定期對話，以應對AI模型行為異常、自主軍事系統或非國家透過強大的開源工具進行攻擊等所帶來的風險。

根據了解美國立場的人士表示，財政部長貝森特正在負責美國在AI領域的相關事務，這些人士也提到，美國政府正在等待北京方面指定對應的負責人。接近北京方面的知情人士則稱，目前中國財政部副部長廖岷已經與華府就展開這類對話進行了接觸。

最終將由川普和習近平兩人決定是否將有關AI的討論列入5月14日至15日峰會的正式議程當中。中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示，中方願意就減少AI帶來的風險進行溝通。

在政府部門之外，一些分析師已經在評估這些討論最終可能會產生什麼結果，以及最終是否會推動更具體的危機管理機制，例如，建立一條用於高階領導人士溝通的AI熱線。美中兩國目前已設有國防熱線和其他危機溝通管道，不過北京方面往往不願使用這些管道。

美中兩國過去曾就AI問題進行過溝通，2023年11月，在加州舉行的峰會上，拜登漢川普正式啟動了美中AI對話，不過這次對話本身的效果並未達到預期。如今AI議題第二度來到「元首級」領域，反映出川普上任之前就已經形成的共識，即AI技術帶來了共同的戰略性風險，需要高階官員層級的重視與應對。

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