美國儲油槽也快空了？全球缺油將引爆 能源大咖驚曝「見底時間」

伊朗戰爭仍在延燒，美國燃料狂出口，卻把自己油庫抽到快乾。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕全球能源市場的警報聲愈來愈刺耳。凱雷集團（Carlyle Group）資深顧問、前高盛大宗商品傳奇分析師柯里（Jeff Currie）在《彭博 TV》示警，美國石油儲油槽可能在7月4日前後逼近「見底」狀態，歐洲甚至可能更快，預計最快5月就會面臨油槽枯竭風險。

據報導，柯里特別提到，即便今天荷姆茲海峽危機突然解除，全球供應鏈也不可能立刻恢復正常。他估計，從航運、保險到物流重新穩定，至少還需要三個月以上時間。換句話說，現在市場真正害怕的，已經不是價格波動，而是「實體石油不夠用」。這番言論震撼市場，讓原本已經緊張的能源供應問題再度升溫。

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柯里指出，目前全球正陷入一種危險狀態：需求持續高於供給，各國只能不斷消耗庫存來填補缺口，尤其美國近期公布的原油庫存數據異常劇烈。他坦言：「從沒看過這樣的情況」。雖然現在還沒正式進入全面性缺油，但庫存消耗速度已經接近臨界點。

更麻煩的是，問題並不只出現在美國。亞洲部分地區其實早已開始出現能源短缺壓力，包括澳洲、菲律賓與泰國等地，儲油水位都已降到危險區間。至於歐洲和美國則仍處於「赤字模式」，也就是說 : 持續消耗庫存、卻沒有足夠新供應補上。

與此同時，美國燃料出口卻還在創新高。由於荷姆茲海峽局勢混亂，全球能源流向被迫重組，美國成為替代供應的重要來源，導致大量燃料持續外流。短期來看，這確實帶動美國能源出口收入，但另一面卻也讓國內庫存加速流失，等於邊賺出口財、邊把自己油槽抽乾。

能源圈內部對這場危機的形容也愈來愈悲觀。有專家直言，這可能是近代最嚴重的一次能源危機之一。除了庫存快速下降外，市場更開始擔心原油將出現真正的「實體短缺」。包括雪佛龍（Chevron）執行長等產業高層，近期也陸續警告供應問題正在惡化。

如今，全球市場正在和時間賽跑。如果美國庫存真的如Currie預測般在7月4日前後逼近歸零，市場壓力恐將全面爆發。對各國政府而言，接下來不只是能源價格問題，而是能否在期限前找到新的供應來源，或透過外交手段讓中東局勢降溫，避免全球能源鏈真正斷裂。

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