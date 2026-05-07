「這家廉航」破產成警訊！美航空業燃油成本暴增56％ 機票恐漲到2027年

美航空業燃油成本暴增56%，恐轉嫁旅客。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國廉航始祖精神航空 （Spirit Airlines） 在上周末黯然結束營業後，美國航空業正面臨能源成本急遽上升的壓力。根據美國政府最新數據顯示，在美國與以色列對伊朗軍事行動升級後的1個月內，航空燃油支出大幅飆升，對整體產業財務造成明顯衝擊。

《華爾街日報》指出，這家已倒閉的廉價航空公司，長期以來一直是低價機票市場上的重要競爭力量，其倒閉後，意味著所有人的機票價格都會上漲。對此，目前美國航空業對未來仍持保守態度。據悉，多家大型航空公司在財報會議中預期，若油價維持高檔，額外成本最終可能在2027年前逐步轉嫁至票價，旅客恐將全面承受。

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美國運輸部資料指出，達美航空、聯合航空與美國航空等美國主要航空公司在2026年3月共支出約50.6億美元（約新台幣1586.5億元）的燃油成本，較上月大增56.4%，較去年同期增加30%。專家指出，燃油已成為僅次於人事成本的最大支出項目。

專家指出，油價飆升主要受中東戰事推動。自衝突升級以來，國際原油供應緊張，加上荷姆茲海峽通行受阻，使全球能源市場劇烈波動，航空燃油價格在4月部分市場甚至突破每加侖4美元。

成本壓力迅速傳導至航空產業。多家航空公司已下修甚至撤回2026年財測，並縮減機隊擴張計畫，以避免在高燃油成本環境下擴大虧損風險。業界人士指出，燃油成本波動正在改變航空公司原有的成長策略。

事實上，漲價壓力早已顯現。根據旅遊搜尋公司 Kayak 數據，今年1月5日至4月20日期間，美國國內機票均價上漲24%，遠高於去年同期3%漲幅，而從美國出發的國際航班價格更飆漲 50%。推升成本因素除了航空燃油價格因地緣政治緊張而飆升外，還包括勞動力與維護成本的持續增加。

美國航空協會 （Airlines for America） 雖試圖淡化精神航空倒閉與漲價的直接關聯，強調燃油成本才是主因，但數據顯示兩者關係密切。近日，《華爾街日報》引述航空業內人士看法，隨著這家「價格破壞者」消失，其他航司漲價將變得更容易，消費者恐怕再也回不去過去的低價時代。

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