全球第二大黃金買家快沒貨了？「這國」進口停擺逾5週 、黃金溢價狂飆

印度黃金進口暫停超過五週，導致供應短缺。（（路透））

〔財經頻道／綜合報導〕全球第二大黃金消費國印度，正面臨近30年來罕見的黃金供應危機。據報導，自4月1日開始以來，印度黃金與白銀進口竟已停擺超過5週，大量黃金卡在港口與機場海關無法放行，市場供應急速收縮，甚至把印度國內金價推升到較國際價格溢價超過每盎司20美元的水準。

市場人士指出，這場混亂並不是因為黃金不夠，而是印度政府與海關系統出現多重行政卡關。

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首先，印度商工部遲遲未公布新年度具進口黃金資格的銀行名單，導致銀行在4月上半月幾乎完全無法進行進口作業。雖然這份關鍵名單最終在4月17日公布，但後續海關放行程序卻又卡住，因為印度海關至今仍未發布正式清關通知，使得已經抵達港口與機場的大批黃金無法出關。

更麻煩的是，市場現在還卡在稅務政策不明。銀行仍在等待政府正式說明，黃金與白銀是否將繼續豁免「整合商品與服務稅」（IGST）。當印度2017年推行IGST制度時，銀行進口黃金原本可免繳3%稅金，但如今政策是否延續仍未明朗，也直接影響銀行是否願意進口黃金。

《路透》先前引述業界與政府人士指出，印度4月黃金進口量可能僅約15公噸。若排除2020年疫情期間珠寶店大規模關閉的特殊情況，這將是印度近30年同期最低水準。

據報導，印度黃金市場長期高度依賴海外供應，進口業務主要由銀行、交易商與煉金廠主導。雖然過去偶爾也會出現進口延誤，但市場普遍認為，這次停擺時間之長相當不尋常。交易商卡什亞普（Sunil Kashyap）直言，這次進口中斷時間異常地長，原本珠寶商希望趁國際金價回跌時補庫存，但如今市場供應反而愈來愈緊。

分析師指出，印度黃金市場的供應緊縮，也迅速反映在價格上。據世界黃金協會（WGC）資料顯示，本週印度國內黃金價格相較國際金價的溢價，已重新突破每盎司20美元，創下2月初以來新高。

而國際金價近期本來其實已經明顯回跌。受到伊朗衝突引發能源價格上升、推升通膨與升息疑慮影響，黃金自2月底高點已回落約12%。但如今印度市場卻因供應問題，出現與全球行情脫鉤的現象。

目前印度唯一仍可進口黃金的管道，只剩位於GIFT City的「印度國際黃金交易所」（IIBX）。不過市場人士指出，透過IIBX進口黃金不但流程更耗時，也需要占用更多營運資金，很難完全取代傳統銀行進口體系。

經濟學家阿羅拉（Madhavi Arora）分析，黃金進口中斷，短期內對印度4月貿易逆差與經常帳赤字略有幫助。她進一步指出，截至2026年3月會計年度的黃金進口金額，占印度總進口比重已升至9%以上，高於長期平均約7%的水準，這也可能是政府開始想壓抑黃金進口的重要原因。

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