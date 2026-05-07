SpaceX上市倒數 文件顯示：馬斯克將擁有幾乎不受限的權力

全球首富、SpaceX執行長馬斯克。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕文件顯示，SpaceX採用了特定的公司治理政策，將以前所未有的方式削弱對股東的保護，一旦這家火箭製造商在今年上市，創辦人馬斯克將擁有幾乎不受限制的行政權力。

《路透》報導，SpaceX首次公開發行（IPO）申請書顯示，該公司通過具有超級表決權的股份、強制仲裁機制、更嚴格的股東提案規則以及德州公司法，讓馬斯克和其他內部人士能夠擁有更大的控制權。與此同時，相關措施也大幅限制了投資人對管理階層提出異議、向法院提起訴訟或在治理相關事務上強制進行表決的能力。

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唯一能解雇馬斯克的人，只有馬斯克本人，他擁有超級表決權，能繼續掌控公司大部份的股權。馬斯克預計將擔任SpaceX的執行長、技術長以及9人董事會的主席。根據5月4日提交給聯邦監管機構的文件，馬斯克持有公司42.5％的股權，並擁有83.8％的表決權。

財富管理公司Newground Social Investment執行長赫伯特（Bruce Herbert）表示，這無疑是同時關上了投票之門、法院之門以及各種提案的提交之門。從造成完全缺乏責任追究的角度來看，這是前所未見。該公司曾經向馬斯克的電動車公司特斯拉提出股東提案，這項提案在11月獲得49％的投票支持。

儘管馬斯克有不少爭議，但許多投資人仍將他視為有遠見的人，認為他能夠達成那些看似不可能的事。在特斯拉，董事會最近授予他一份總值接近1兆美元（約新台幣31.4兆元）的薪酬計劃，並稱如果沒有馬斯克，公司將會遭受巨大損失。在SpaceX，他的薪酬在很大程度上與在太空建大型資料中心，以及開拓火星掛鉤。

這些限制可能不會阻止投資人繼續投入資金，一些投資人認為，放棄部份權益是為了能夠參與這次被視為歷史上規模最大的IPO。SpaceX希望募得750億美元（約新台幣2.35兆元），使公司市值達到1.75兆美元（約新台幣54.95兆元）。許多投資人擔心會錯過這次機會，尤其是如果馬斯克能夠創造出與特斯拉類似的投資報酬率的話。自2010年上市以來，特斯拉股價已從17美元漲至398.53美元。

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