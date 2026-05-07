再干預？日圓一度急升至10週高點後回落

日圓週三（6日）升至10週以來最高。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在日本黃金週假期期間，日圓出現劇烈波動，週三（6日）更一度升至10週以來最高，這一情況再次引發了人們關於日本當局正在干預外匯市場的猜測。

綜合外媒報導，週三午後，日圓匯率急升，在不到20分鐘的時間內，升值了2日圓以上，突破155.04兌1美元，相較紐約市場的收盤價高出1.8％，創下2月24日以來最高。在急升之前，日圓兌美元匯率一度來到157.94。

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分析師表示，週三（6日）日圓對美元急升，但卻沒有明確的原因，交易員們認為，日本當局有可能出手介入，拋售美元。

據報導，日本政府和日銀在4月30日實施了2024年以來首次買入日圓的干預行動。當年日圓兌美元匯率一度升約3％，雖然日本貨幣當局避免對此直接發表評論，但知情人士證實了這次干預行動的發生。根據日銀的數據推算，這次的干預規模約為5.4兆日圓（約新台幣1.1兆元）。

最近幾天，有關日本市場的討論一直佔據著交易員的話題，許多人認為160可能是日本貨幣當局採取行動的觸發點。高盛集團的分析師表示，日本有足夠的能力，能以上週那樣的規模，對外匯市場進行30次干預，不過，日本官方預計會盡量保留外匯存底，並在更適當的時機採取行動。

日本財務大臣片山皋月3日就外匯市場表示，最近投機性交易持續不斷。財務省主管外匯事務的官員三村淳上週雖然拒絕對政府和日銀採取的匯率干預措施發表評論，但強調「大型連休才剛開始」，暗示有可能採取進一步的措施。

荷蘭合作銀行（Rabobank）策略師佛利（Jane Foley）表示，上週，財務省在警告投機者可能面臨的干預風險時，所使用的措辭十分強硬。由於伊朗戰爭的擔憂，美元處於劣勢，這可能促使財務省再次出面干預。

財務省官員週一（4日）提到，根據國際貨幣基金規定，如果連續3個交易日都有干預行為，將視為1次干預。根據IMF標準，6個月內最多3次干預行為，該國則可以被視為自由浮動的貨幣制度。

法國東方匯理銀行（Credit Agricole CIB）新加坡資深策略師佛瑞斯特（David Forrester）表示，有關IMF相關指導原則的報導，促使投資人再次拋售日圓。這使得日本財務省和日銀有機會再次介入市場，以將匯率維持在157左右，現在看起來這可能會是新的支撐線。

週四（7日）早盤，日圓兌美元匯率在156.22至156.5小幅波動。

三井住友信託銀行紐約全球市場部研究員山本威指出，儘管有政府干預，但美元兌日圓匯率並未出現太大跌幅。山本分析稱，由於政府干預的空間有限，加上假期結束後的美元買盤需求以及進口公司的逢低買入行為，日圓貶值的壓力將持續存在，有可能進一步貶158。

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