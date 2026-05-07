汽車輪圈廠巧新第一季每股賺0.6元 年減逾6成

全球汽車輪圈廠巧新（1563）公布第一季合併營收為18.72億元，稅後淨利為1.31億元，每股盈餘0.6元，較去年同期每股盈餘1.53元減少60.78%。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕全球汽車輪圈廠巧新（1563）公布第一季合併營收為18.72億元，稅後淨利為1.31億元，每股盈餘0.6元，較去年同期每股盈餘1.53元減少60.78%。

巧新同步公布4月合併營收為5.95億元，較去年同期成長5.74％；累計1至4月合併營收為24.67億元，較去年同期減少0.56％。

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巧新表示，全球航運運價在第一季有小幅波動，但公司在優化生產效率、輪圈再生鋁RESAICAL使用比例的提升、再生鋁銷售增加等重要策略的落實下，綜合了部分原物料、以及運輸成本的壓力。

巧新自主研發的低碳再生鋁RESAICAL已成為公司關鍵核心競爭力，不僅已獲得多家國際歐系豪華品牌車廠的認證與採用，公司也進一步將再生鋁RESAICAL延伸至半導體先進製程設備、航太等多元產業領域，今年前4月營收汽車與非汽車的營收比重分別為86.3：13.7。

巧新也持續擴充再生鋁的使用率、市場範疇、產能，其中，巧新屏東廠的第二座年產 10 萬噸鋁熔煉廠完工後，將可大幅滿足未來幾年對再生鋁材料的強勁需求。

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