光陽董座柯俊斌親為G7跑旅代言 首場試乘會「歡迎來戰」

KYMCO 光陽集團旗下最新旗艦跑旅G7開放預購短短兩週，接單量已達近千台，光陽董事長柯俊斌（左3）宣布成為G系列代言人，並喊出5月9日舉辦首場消費者試乘會，「歡迎來戰」。（光陽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕KYMCO 光陽集團旗下最新旗艦跑旅G7開放預購短短兩週，接單量已達近千台，光陽董事長柯俊斌宣布成為G系列代言人，並喊出5月9日舉辦首場消費者試乘會，「歡迎來戰」。

柯俊斌表示，以一個製造交通工具的負責人來講，我一直認為交通工具它最重要的還是在品質跟安全，如果一部交通工具的品質跟安全不能夠確保的話，就不能讓消費者滿意，這是最基礎的。

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所以我們營業部一直希望我來代言，我一直認為，我要代言部車沒有問題，因為我想讓我們的顧客能夠絕對的滿意。因為我們希望的，是我光陽出車，它是品質絕對。

根據光陽統計，目前G7的訂單中，43.7%為對高價性能車接受度更高的北部消費者，腹地更大、對跑旅擁有更高需求的南區表現也不容小覷；六都訂單加總佔76.8%，足見市場對全新白牌旗艦跑旅G7充滿期待。

光陽總經理徐文元表示，G7擁有7大核心魅力及「動力、操控、舒適、安全」4大進化，「PTM是光陽研發的精神跟能量，是一個具備武士精神的引擎」，從這顆引擎的內在的蘊涵，如何彰顯到它的外觀來，這是我們希望能夠呈現的一個角度。

G7本週六 （5月9日） 將迎來第一場消費者試乘會，柯俊斌表示：「我們不怕貨比貨，試了就知道！」他希望所有要買G7的消費者，真的去試試看，就會發現光陽為了讓這部車出來，真的付出很大的心血。

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