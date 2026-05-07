Kia Sportage首度導入油電車款 銷售占比估達9成

Kia全新改款的Sportage休旅車正式在台搶市，以109.9萬元起（含汰舊換新與貨物稅減徵）切入中型休旅車市場，首度導入油電動力車款，年銷量將挑戰5000輛的目標，預估油電車型可望占9成、汽車車款占1成。（台灣森那美起亞提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕Kia全新改款的Sportage休旅車正式在台搶市，以109.9萬元起（含汰舊換新與貨物稅減徵）切入中型休旅車市場，首度導入油電動力車款，年銷量將挑戰5000輛的目標，預估油電車型可望占9成、汽車車款占1成。

全新的Kia Sportage導入汽車版X-line 4WD建議售價138.9萬元、油電車型則導入Turbo-Hybrid Trendy、Turbo-Hybrid Apex及Turbo-Hybrid Signature3款車型，建議售價分別為119.9萬元、129.9萬元134.9萬元。

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全新的Sportage油電動力系統搭載1.6 Turbo-Hybrid動力，具備235ps綜效馬力與20km/L油耗表現，並結合動能回收與E-VMC車輛動態控制系統，強化節能與操控表現。

汽油版本推出X-Line 4WD車型，搭載全新升級8速手自排變速系統與結合4WD適時四驅傳動系統，以及汽油動力車型專屬的Terrain Mode地形行車駕馭系統模式，無論是在市區低速行駛、或是長途高速行駛，可達到更流暢的駕馭體驗。

Kia總代理台灣森那美起亞汽車行銷副總李家易表示，今年1~4月台灣乘用車市場領牌量達12萬5161輛，年減4%，但中型休旅車領牌數達3萬4183輛，逆勢成長3.4%，油電車款領牌量更達4萬7640輛，年增15.5%。

Kia去年在台灣純電、油電等新能源車銷售比重約17.2%，全新改款的Kia Sportage切入市場成長最快的油電中型休旅車市場，預期可望帶動Kia今年在台灣新能源車銷售比重大幅成長至5成 。

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