馬稠後半導體供應鏈園區招商 嘉義縣推前2年免租金

馬稠後半導體產業供應鏈衛星園區進行招商。（資料照）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕半導體供應鏈南移趨勢加速，嘉義縣政府補強產業生態系，啟動「馬稠後半導體產業供應鏈衛星園區」第2次土地招商，縣府與台糖公司聯手，由縣府向台糖公司採「包租代管」方式，釋出44.47公頃「高彈性、低門檻」的出租用地，服務進駐廠商，並推出前2年免租金政策，協助關鍵設備、零組件與材料供應商建立鄰近嘉科廠區的「半小時支援圈」。

縣府經發處表示，馬稠後園區具交通便利性與完整生活機能，離嘉義科學園區及高鐵嘉義站約10分鐘，鄰近台82線祥和交流道，可快速連結國道1號、國道3號及台61線。

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目前園區公共設施即將完成，部分坵塊土地已經可以立即提供給廠商建廠，滿足緊急建設需求，推薦國內外半導體相關企業前來嘉義設廠，共同推動產業升級。

為解決廠商進駐後的員工居住需求，縣府推動擴大縣治特區市地重劃案，規劃220公頃住宅用地，打造「生活與產業兼具」的優質環境，讓員工享有優質居住環境。

縣府經濟發展處說明，出租公告範圍共26筆坵塊，每筆面積介於約3365至8394坪，5月4日辦理第2次出租公告，受理申租期間為至6月18日，出租平均租金每坪每月120元，符合條件享前2年免租金優惠，如有申租意願可至嘉義縣政府官網查詢，或聯繫縣府經濟發展處開發科05-3621810。

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