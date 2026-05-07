大行情來了！日經暴漲2500點登62000點新高、韓股也首破7500點

日經平均指數週四（7日）盤中大漲，登上62000點創歷史新高。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日韓股狂飆！日經平均指數週四（7日）開盤勁揚，早盤漲勢擴大，較黃金週之前、5月1日的收盤價大漲超過2500點，站上62000點水準，一舉突破先前的盤中歷史高點60903點，也讓週四收盤價有望刷新4月27日創下的歷史收盤最高點60537點。與此同時，韓股週四盤中也創下盤中歷史新高，首度站上7500點。

受美國與伊朗戰爭可能走向終結的期待帶動，美國股市上漲的行情也延續至東京市場，日經平均指數週四開盤大漲728.19點，以60241.31點開出，漲幅持續擴大，截至日本時間9點35分（台灣時間8點35分），日經平均指數上漲2546.08點，觸及62059.20點。

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成分股更廣泛的東證股價指數（TOPIX）以上漲32.79點的3761.52點開出，早盤最高觸及3806.98點，上漲78.25點。

南韓股市週四同樣受惠於美伊戰爭可望結束的行情，韓國綜合股價指數（KOSPI）以上漲114.51點的7499.07點開出，早盤持續走高，盤中首度突破7500點大關，截至南韓時間9點03分（台灣時間8點03分），觸及7510點，較前一交易日大漲125.44點，刷新前一天才創下的盤中歷史新高（7426.60點）的紀錄。

同一時間，科斯達克（KOSDAQ）指數則較前一交易日下跌5.04點（0.42%），報1205.13點。

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