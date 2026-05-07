黃金價格下一步怎麼走？大摩最新預測曝光了

大摩最新預估金價將在年底升至每盎司約5200美元，較目前價格高出約10%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金市場近期再度出現上漲動能，金價正測試每盎司4700美元的新壓力區。儘管距離重返關鍵價位仍有一段距離，但摩根士丹利（Morgan Stanley）預期，金價最終仍將進一步走高。在最新的貴金屬報告中，摩根士丹利研究部金屬與礦業商品策略師高爾（Amy Gower）重申其看法，預估金價將在年底升至每盎司約5200美元，較目前價格高出約10%。

高爾補充表示，儘管伊朗戰爭持續帶來地緣政治不確定性，但她並不意外黃金近幾個月表現掙扎。她說：「由於這場衝突引發能源供應衝擊，進一步削弱市場對美國降息的期待，因此這次黃金無法有效發揮避險功能，其實並不令人意外。」

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高爾表示：「黃金對貨幣政策的敏感度，已成為主導價格走勢的關鍵因素。這蓋過了其避險資產地位，也降低了黃金對地緣政治與通膨風險的避險效果。金價反映的不只是單一事件本身的影響，更重要的是事件之後的政策回應。」

高油價推升通膨壓力，迫使聯準會重新評估其寬鬆政策立場，因此市場已開始排除今年降息的可能性，但摩根士丹利仍押注2026年至少會有一次降息，這將支撐金價進一步走高。高爾表示：「黃金可能仍會對實質殖利率高度敏感，但我們認為金價仍有進一步上漲空間。」

根據摩根士丹利預估，聯準會將在2027年1月降息一次，並於2027年3月再次降息。高爾指出：「這將有利於黃金表現，尤其ETF的買盤決策對政策訊號特別敏感，而目前黃金價格也重新與實質利率走勢連動。」

分析師指出，若中東危機能迅速落幕，全球經濟應有機會從目前的能源供應危機中恢復。不過，高爾也警告，衝突拖得越久，黃金面臨的風險就越大。

高爾警告：「如果市場開始預期利率將長時間維持高檔、甚至進一步升息，金價可能承受壓力。同時，在衝突獲得解決的情境下，由於目前金價已處高位，ETF、各國央行與消費者需求可能受到抑制，因此上漲空間也可能有限。」

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