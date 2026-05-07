33歲男靠「幫人買車殺價」創業、結果做到年營收破7000萬！親曝賺錢核心真相

買車並不是件容易的事，除了要篩選心儀的車款外，和業務和車商討價還價更是件麻煩事。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕買車並不是件容易的事，除了要篩選心儀的車款外，和業務和車商討價還價更是件麻煩事，美國一名33歲男子米庫拉（Tomislav Mikula）從這看到了商機，曾是汽車業務的他離職創業，透過替陌生人免費談車價起家，如今打造出名為 Delivrd 的購車代辦服務公司，每筆交易收取固定1000美元（約3.16萬元新台幣）的費用，3年內累積超過3000筆交易、去年營收達230萬美元（約7271萬元新台幣），並預估今年營收將突破300萬美元（約9484萬元新台幣），他的商業模式反傳統，不靠壓低價格，而是主打「節省時間、降低壓力與提升購車體驗」。

《CNBC》報導，米庫拉的公司Delivrd其主要業務內容，是協助不願進入車行的消費者完成購車談判。平均每筆交易可替客戶節省約6300美元（約19.9萬元新台幣），目前該公司團隊規模15人、全員都是遠端上班，並以多層分工方式處理交易流程，包括報價研究、文件審核與交車品管等後端作業。

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米庫拉的創業起點，源自於他在汽車產業的工作經驗。他最初是名威瑞森（Verizon）體系頂尖銷售員，後轉任汽車銷售業務，成為汽車金融經理，並進入業界前1%表現，有著6年經歷。然而，他觀察到消費者普遍對購車流程感到不滿，包含冗長等待、價格不透明與談判壓力，導致「我討厭買車」成為普遍回饋。

即便米庫拉嘗試在內部改善流程，例如提升透明度與效率，仍無法改變整體體驗問題。最終他認為問題不在個人，而在制度本身，遂選擇離開體系自行創業。

米庫拉說，他的銷售策略本身就與產業常態相反，甚至會在初次接觸時直接建議部分客戶「不需要聘用他」。他強調，真正的價值並非協助所有人，而是讓不願處理繁瑣流程的人，以更高效率完成購車決策。

這是因為米庫拉在創業初期，就投入約1萬美元進行市場研究，並付費邀請100位陌生消費者接受訪談，深入了解購車決策行為。研究結果顯示，消費者真正重視的並非價格本身，而是時間成本、掌控感與信任感。

而在接到第一位付費客戶之前，米庫拉已經完成大約50筆交易。米庫拉坦言：「人們雇用我，不是因為他們做不到，而是因為他們不想做。」，他說，自己會在社群媒體上幾乎免費分享所知道的一切，如果消費者有時間、有耐心，也信任車商，那也可以省下這筆錢自己去做。

基於此，米庫拉將公司設計為以「體驗優先」的服務架構，而非傳統以折扣為核心的車價談判模式。團隊分工中，客戶僅會接觸少數人員，其餘流程均由後端團隊完成，以降低干擾並提升效率。

在商業策略上，米庫拉採取三項核心原則：首先是公開高額且固定的服務費用，以建立信任；其次是主動篩選客戶，甚至拒絕不適合使用服務的人；第三則是將產品重心從「省錢」轉向「購車體驗」。

目前公司已穩定成長，預計每月可處理400至700筆交易。他也表示，儘管企業營運持續擴張，但長期目標是讓購車市場變得更透明，最終甚至不再需要這類中介服務存在。

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