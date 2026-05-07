金價要反攻了？瑞銀這麼說 今年「這時」見5900美元

金價要反攻了？瑞銀表示，今年底見5900美元。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕受到美國和伊朗可望達成和平協議的消息，週四亞洲盤黃金走高，重返每盎司4700美元，瑞銀最新報告指出，黃金價格仍遠低於1月份高點，但來自機構和散戶投資者強勁需求，帶動金價還有上漲空間，由於黃金是有效的投資組合多元化及保值工具，預計年底金價將升至每盎司5900美元。

週四黃金現貨再度回到4700美元之上，在買盤點火下，金價一度來到4721.01美元，漲約30美元。

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外媒報導，瑞銀財富管理投資總監辦公室最新報告指出，在世界黃金協會報告，最值得注意數據是金條和金幣需求激增42%。全球金條和金幣需求達474公噸，個人實物黃金購買量創下有史以來最強勁季度表現，買家主要來自亞洲市場。

瑞銀認為這表明黃金需求不僅來自機構投資者，也來自於積極利用黃金進行多元化配置的散戶。

另，主權需求依然強勁，央行購買量增3%，至244公噸，這應使全年央行購買量保持在900至1000公噸，與近年來高水平購金量相若。中東主權財富基金濃厚興趣表明來自機構投資者需求正擴大，官方部門買盤將繼續為金價提供結構性支撐。

此外，年底前美元走軟亦應會有利於金價表現。

因此，瑞銀續認為近期金價疲軟是暫時性，中東局勢持續不明朗，令金價短期內可能不會大幅飆升，但續看好黃金保值作用，因對政治不確定性和財政赤字擔憂應進一步支撐需求。

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