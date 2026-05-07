擁440萬存款、月領2.76萬依舊當清潔工！阿嬤分享不後悔心路。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕擁有2200萬日圓（約新台幣440萬）存款、月領13.8萬日圓（約新台幣2.76萬）退休金的67歲清子（化名），在丈夫過世後，她與社會失去了聯繫，飽受孤獨的折磨，於是決定嘗試去度假村當清潔工，雖然繁重的體力工作，讓她渾身酸痛，但在休息室與年輕員工和同齡兼職同事進行輕鬆的交談，這種感覺讓她覺得自己是社會的一份子。

日媒報導，“有時候，我從醒來到入睡，1句話也不跟任何人說。我害怕自己會孤獨終老，被所有人嫌棄。”

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清子（化名，67歲）3年前失去了丈夫，現在獨自住在某個地方城市的公寓裡。多年來，她一直是全職家庭主婦，養家糊口，因此退休生活十分安穩。她的丈夫生前在東京1家公司上班，給她留下了約2200萬日圓的積蓄，她的房貸已經還清，加上遺屬撫卹金和她自己的基本養老金，每月大約能領取13.8萬日圓。

清子說，當丈夫在世時，我們常常一起閒聊。但現在我孤身一人，與外界的接觸急劇減少，我一天中唯一要說的話，往往就是在超市中一句簡單的“不用了，謝謝”。

清子的女兒擔心母子的身體狀況，建議她去度假村工作，這成為了她開始工作的機會。

覺得與其繼續無所事事地生活，不如接受這份工作，於是我下定決心去應徵，清子搭火車去了離家大約3個小時車程的1家溫泉旅館。這是1份為期3週的短期住宿工作，主要工作是打掃客房和補充用品。

「說實話，這比我想像的要累得多，第1天起我就後悔了……搬動蒲團和吸塵讓我的背和膝蓋痛得厲害……頭幾天，我回到房間都累得幾乎動彈不得」。

然而，我在那裡感受到的快樂遠遠超過了身體上的疲憊。

清子說，每天早上上班時與同事互道“早上好”，在休息室與年輕員工和同齡兼職同事進行輕鬆的交談，這種感覺讓她覺得自己是社會的一份子，有人需要她逐漸讓她安心了不少。

清子在度假村完成了為期３週的工作後，約賺了20萬日圓（約新台幣4萬），她的其他資產相比，這筆錢並不算多，但對清子來說，它的意義卻截然不同。

清子說，還沒決定如何使用這20萬日圓，但感覺和動用積蓄完全不一樣，我很高興自己鼓起勇氣開始工作。

對清子來說，度假村的工作經驗不僅是一份工作，也是一種「康復」方式，讓她重新融入社會。

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